Hace unos días se presentó la fundación Alex Lequio en honor del difunto hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio que falleció a consecuencia del cáncer. Una presentación a la que no acudió el colaborador de Telecinco, pero es que tenía sus razones.

Y es que Alessandro no suele hablar de su hijo, dejando esta labor en manos de Ana Obregón que, aunque con lágrimas en los ojos, no tiene problemas de hablar con los medios al respecto. Todo lo contrario del colaborador que explicó en El Programa de Ana Rosa los motivos por los que no hablaba sobre él.

Sobre la fundación, la ausencia del colaborador de Telecinco fue en contra de su voluntad, ya que como comentó se encontraba enfermo. De hecho, creía que tenía Covid, aunque al final fue solo un trancazo.

"La semana pasada estaba renqueante y el viernes tenía 39 de fiebre y consideré necesario y prudente quedarme en casa. Pensaba que era covid, pero al final no era covid, era un simple trancazo, pero estaba catatónico", aseguró durante la emisión del programa cuando se estaba comentando junto la presentación de la fundación.

Un vídeo que le dejó un poco triste y que le dio pie a contar por qué no habla de su hijo. "Es mejor que lo haga Ana, que es mucho más valiente que yó", aseguró, no sin dificultad, dando a entender lo que le costaba hablar de su hijo fallecido.