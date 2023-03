2022 no fue un año fácil para la creadora de contenido Laura Escanes. Tras una relación de varios años con Risto Mejide y una hija en común, ambos tomaron la decisión de separarse y seguir su vida por caminos distintos. Aun así, Escanes continuó con su vida y decidió lanzarse a nuevos proyectos para seguir desarrollando su carrera profesional.

Tras haber estrenado este año un podcast junto a su expareja, ‘Cariño, ¿pero qué dices?’, la creadora de contenido ha decidido reinventarse y ha apostado por seguir este proyecto por su cuenta. Su nuevo proyecto también tiene lugar en Podimo, bajo el nombre ‘Entre el cielo y las nubes’. Se trata de un podcast por el que ya han pasado figuras públicas de distintos campos como Lola Índigo, Paula Gonu, Pilar Rubio o el presentador Roberto Leal.

Ese mismo año la creadora de contenido pasó a formar parte del programa de televisión ‘El Desafío’, el nuevo formato de Antena 3 en el que ocho famosos se enfrentan a pruebas semanales para explorar sus límites. No obstante, si por algo volvió a los titulares tan solo unos meses después del anuncio de su ruptura fue por la filtración de unas fotos suyas dándose un beso en la playa junto al cantante Álvaro de Luna, con quien confirmó su relación por medio de un Tik Tok el primero de enero.

La creadora de contenido parece haber rehecho su vida, aunque no ha sido la única. Risto Mejide ha sido visto recientemente con una mujer paseando en público. Lo que más ha llamado la atención de esta noticia es que su supuesta nueva pareja tiene la misma edad que Laura Escanes, aunque el presentador aun no ha confirmado nada. De hecho, tras varios meses en silencio, la primera vez que decidió abrirse en cuanto a cómo se sintió con la ruptura fue durante su programa ‘Viajando con Chester’ junto al artista Jorge Drexler.

Aunque Escanes siempre haya sido más abiertas en cuanto a sus emociones, hace poco la hemos podido escuchar abrirse de nuevo y revelar datos que antes no habían salido a la luz. Esta vez contó con Jorge Lorenzo como invitado de su podcast, con quién charló sobre varios temas, como los prejuicios que tenían el uno sobre el otro antes de conocerse. La presentadora del podcast se animó a preguntarle al ex motociclista si creía en el amor para toda la vida, a lo que él contestó que sí. Sin embargo, la respuesta de Laura Escanes sonó muy similar a una conversación que ella misma mantuvo con su expareja durante uno de los episodios de su podcast conjunto. "Antes yo creía en el amor para toda la vida. Yo me imaginaba toda la vida con él. No me planteaba una opción que no fuese otra”, comenzó diciendo Escanes. Sin embargo, cotinuó explicando: “llegó un momento en el que no nos hacíamos felices”.