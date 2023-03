Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.

Y hoy por la tarde, ha comparecido en plató Marina, la novia de Omar Sánchez, ex pareja de Anabel Pantoja. Ha dado unas explicaciones de por qué no le gusta que la comparen con la sobrina dela Tonadillera: "Es que no lo entiendo, jopeta".

Esto provocó que Kiko Hernández saltara: "Voy a pedir que entre la seguridad y te expulse del plató". Todo el mundo se quedo callado hasta que lo aclaró: "Por decir jopeta".