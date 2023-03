La relación entre Kiko Matamoros y Belén Esteban no pasa por su mejor momento. Sobre todo después de los rumores de infidelidad de la que será la mujer del colaborador de Sálvame. Tal ha sido el cabreo que Matamoros ha tenido con la Esteban que le ha soltado en gritos: "Si tan valiente eres, haberlo dicho antes".

Y es que el colaborador de Sálvame se ha querido mantener ajeno a los rumores, aprovechando el programa para dar cuenta de lo enamorado que está de Marta López Álamo. “Estoy tan convencido que me juego el puesto”, dijo sobre los rumores, para lanzar después una emotiva declaración de amor para su prometida.

“Ella podría estar con quien le dé la gana a ella porque es una tía sensible, inteligente, guapa, brillante en lo suyo”, continuaba diciendo Kiko y se emocionaba aún más: “Y me ha elegido a mí la pobre, lo siento, muchas gracias. Te lo diré toda la vida, el día que me digas ‘hasta aquí llegaron las aguas’, te volveré a dar la gracias”, decía en directo el colaborador.

Traición

Lo que sí que no aguanta es la traición por parte de sus compañeros de programa, y menos la actitud de ellos. Como ocurre con Belén Esteban, que fue de las que dio un paso al frente asegurando que ella era una de las colaboradoras que recibió la información, y tachó de "cobardes" al resto de los colaboradores que no salieron al frente.

Una actitud por la que Kiko Matamoros aseguró que "he sentido mucho dolor y mucha pena".