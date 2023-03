Lío gordo ayer al terminar Sálvame. Cristina Porta, la nueva colaboradora, acudió a una rueda de prensa en la que han participado el torero José Ortega Cano, y su hija, Gloria Camila Ortega.

Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.

Pero en medio de la rueda de prensa, Marta Riesco, pareja de Antonio David Flores, ha acaparado toda la atención del torero hablando por encima de las preguntas de sus compañeros, lo que ha ofendido profundamente a Cristina Porta. "Lo siento compañeros pero es que Marta Riesco es una maleducada", ha asegurado la periodista deportiva, que ha recibido varios aplausos del público y de los tertulianos desde plató.

Además, sus compañeros insistieron a Porta que le preguntara a Riesco por la portada de la revista Lecturas en la que se menciona la infidelidad de Olga Moreno. Porta contestó tajante que ya lo había intentado, pero que "se ha cambiado de sitio". Con muy mala cara, Riesco se ha girado y ha clamado: "Sigo aquí, no me he cambiado de nada".

Más tarde, Marta Riesco se colaba en medio de la imagen de Sálvame para insultar. Sn embargo, al no ir microfonada, no se entiende bien lo que dice. No así con Porta, que claramente le achaca su actitud a la pareja de Antonio David: "Marta, tú no estás bien, no eres tan feliz como muestras en tus redes sociales", aseguró.

Más tarde, Riesco colgó una historia en Instagram en la que, mientras graba a Cristina Porta, explica que es un guionista del programa quien le dice lo que tiene que hacer, mientras que ella "si es una buena periodista".