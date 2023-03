"Es el tío más tonto del mundo". Se dice que las redes sociales son polarizadoras de opinión, pero pocas veces se ha visto más convergencia que a la hora de calificar a uno de los comensales de "First Dates". La actitud chulesca, narcisista y pedante del hombre han hecho que muchos le señalen como el aspirante más odioso de la historia del programa de citas presentado por Carlos Sobera.

"First Dates" es un programa que se emite en Cuatro desde 2016. Se trata de un espacio de citas basando en un formato británico homónimo, en el que cinco parejas de solteros que buscan el amor deberán compartir mesa y mental para conocerse. Al final de la cita, deciden si quieren volver a verse o si, por el contrario, consideran que no ha habido química.

Pese a no tener unas cifras de audiencia abrumadoras, siempre por debajo del 10% de cuota de pantalla, "First Dates" se ha convertido en uno de los fijos de la parrilla de Cuatro. Y no solo eso. También se trata de uno de los programas de la cadena que más repercusión suele tener en redes sociales.

Eso es lo que ha pasado en este caso, en el que el carácter de uno de los comensales ha sido de tal mal gusto que se ha hecho viral. En el famoso clip en cuestión se puede ver al comensal, con una actitud un tanto chulesca, dando la sensación de que ponía a prueba los conocimientos de su cita, médica. "El pescado puedes comerlo todos los días, el marisco no, hay que limitarlo. Ya que estudias medicina puedes saber ese tema cómo va", comienza diciendo, antes de volver a cuestionar a su compañera de mesa: "¿El cuerpo está compuesto de un 60 o un 70 por ciento de agua?". A lo que ella responde que en función de la edad, masa muscular, etc... "Muy bien", dijo él, como si debiese darle aprobación. "¿Cómo que muy bien? Me he sacado una carrera", replicó ella, visiblemente ofendida, a lo que él, volvió a contestar evidenciando, como destacan algunos usuarios por redes, "su estupidez": "No hace falta una carrera para saber eso, con estar el mundo del fitness puedes saberlo".

Esta conversación, que dura apenas 30 segundos, está siendo de lo más comentado en redes sociales. "Menudo tolai, amigo", "es el tío más tonto del mundo", "la grima hecha persona", "el desprecio y superioridad de toda la cita fue espectacular", "muy educada la muchacha de no dejarlo ahí", escribieron algunos usuarios, en una auténtica cascada de comentarios entre los que el narcisista comensal sale muy malparado.