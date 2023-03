Javi y Mario, Mario y Javi; dos concursantes de la última edición de La Isla de las Tentaciones que han sido encerrados en una casa perteneciente al programa "Solos", el nuevo reality de Telecinco.

"La isla de las tentaciones" es uno de los grandes "realities" de la pequeña pantalla en España. Por eso, todo hacía pensar que los concursantes, al menos en las últimas ediciones, se embolsaban una buena cantidad de dinero. Pero parece que no es así. Al menos después de que un exparticipante, José Sánchez, revelase la cantidad de dinero que percibió por estar en la casa. "Te venden la moto con que el éxito viene después", ha asegurado.

La primera temporada de "La isla de las tentaciones" se estrenó el 8 de enero de 2020. Cosechó cuotas de pantalla de en torno al 20%. La final tuvo un "share" del 30%, una cifra muy alta.

Tras este éxito, Telecinco no dudó en ir a por una segunda temporada, que también promedió cuotas de pantalla superiores al 20%, con un 28% en la gran final.

La tercera temporada no defraudó. La audiencia siguió fiel al programa, que se desarrolló en el primer trimestre de 2021, firmando más de un 25% de cuota de pantalla media.

Posteriormente Telecinco hizo una edición especial. "La última tentación", estrenado en septiembre de 2021, en el que reunieron a varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones. Pese a todo lo que prometía, terminó por ser la edición menos vista. Eso sí, mantuvo cuotas de pantalla de entre el 15 y el 20%.

Poco tiempo después se estrenó la cuarta temporada del concurso, que nuevamente firmó cifras similares al especial. El 21 de septiembre se estrenó la quinta entrega que, como en las anteriores, ha vuelto a contar con el apoyo de la audiencia, con más del 12% de cuota de pantalla.

Javi le pregunta a Mario qué opina sobre la llamada que ha tenido con Claudia... Y Mario opina.



Y joder si opina!!!

Que bien hablao...#Solos31E pic.twitter.com/mcdmYhwmBt — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) 1 de febrero de 2023

Y ayer, ambos concursantes protagonizaron una intensa discusión mientras estaban en la cama. Todo llegó cuando Javi pidió consejo a Mario sobre su relación con Claudia, su ya ex novia. "Eso no es amor, Javi; eso es una obsesión", le achacaba Mario a su compañero, quien replicaba con evasivas: "Menudo psicólogo que estás tu hecho, tus teorías son una mierda". Esto no pareció agradar a Mario, que zanjó el tema: "Tienes una obsesión fea, eso que tu sientes no es amor y por querer a otra persona la estás haciendo mierda".

Muchos famosos se han volcado con el discurso de Mario por las redes sociales. "Más Marios en mi vida", escribió Cristina Porta en sus redes.