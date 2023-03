Llevábamos toda la semana esperando este momento y por fin ha llegado. Cuatro ha emitido este domingo el inolvidable viaje de Kiko Rivera a Nepal con Jesús Calleja y su 'Planeta Calleja' y, como no podía ser de otra manera, el hijo de Isabel Pantoja nos ha dejado grandes titulares. Y es que tan sincero como en cada entrevista que concede, el Dj no ha pasado ningún tema por alto y ha hablado como nunca de su adicción a las drogas, de su relación con su madre y del dineral que despilfarró en el pasado por sus malos hábitos.

Un viaje que realizó el pasado mes de abril - cuando la relación con la tonadillera parecía completamente insalvable - y en el que además de bañarse con elefantes, irrumpir en una boda y probar con el descenso de rafting, Kiko ha confesado que, tras 'Cantora: la herencia envenenada', tuvo una recaída en sus adicciones de la que afortunadamente logró salir por sus hijos y gracias al apoyo incondicional del gran pilar de su vida, Irene Rosales.

"Salí de las drogas, sobre todo por mi mujer. Irene es de lo más importante que tengo en mi vida junto a mis hijos" ha confesado el Dj, contando a Calleja que fue la sevillana quien, desesperada, llamó a Isabel Pantoja para contarle el problema que tenía su hijo. "Lo correcto hubiese sido entrar en un centro de desintoxicación, pero tenía miedo a que la gente se enterase. Decidí irme a una casa que tiene mi madre en El Rocío", ha explicado, cargando contra la tonadillera a la que, en cierto modo, culpa de sus adicciones: "Fue la única vez sentí a mi madre a mi lado. Luego no volvió a preguntarme nunca más cómo estaba, cómo me sentía, si lo había vuelto a hacer o no... Si mi madre hubiera estado más atenta yo no hubiera tenido cientos de recaídas", ha asegurado.

LO + VISTO del domingo es el ESTRENO de la nueva temporada de @Planeta_Calleja en @telecincoes con 1.955.000 espectadores de media y el 14.4% de share.



Un total de 4.784.000 personas vieron en algún momento el programa presentado por @JesusCalleja.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/VhP6tUpybc — Barlovento Comunicación (@blvcom) 7 de diciembre de 2021

Muy dolido con la tonadillera (el programa fue grabado hace meses, cuando todavía no había fallecido doña Ana ni el Dj se había reencontrado con su madre) Kiko confesaba que "sigo amando a mi madre, era mi ejemplo a seguir y tengo que asimilar todo lo que está pasando". "No soy el hijo perfecto, pero jamás he tenido una palabra hacia ella, hasta que por mis propios ojos vi que la que no me respetaba era ella", ha añadido, develando que fue su abuela quien le dio "besos, abrazos y consuelo" en su infancia: "Si quieres que hablemos de amor, tenemos que hablar de mi abuela, no de mi madre. Esa era la que me daba amor. Ser madre no solo es parir. Parir puede hacerlo cualquiera. Ser madre, no".

Más sincero que nunca, Kiko ha contado por primera vez qué pasó cuando estalló su guerra con Isabel Pantoja a finales de 2020, desvelando que "tuve una recaída. Me refugié en la cocaína, nuevamente". "Al final somos débiles y la droga destroza al débil. Yo he sido drogadicto. Empecé a consumir con 17 o 18 años y he tenido épocas que he llegado a consumir hasta 4 y 5 gramos de cocaína al día. A día de hoy estoy bien aunque tengo el demonio en el hombro", aunque si algo tiene claro es que no recaerá porque "es algo que mis hijas no pueden ver y menos de su padre".

El programa se convirtió en lo más visto del domingo con 1.955.000 espectadores de media y un 14.4% de share. Además, un total de 4.784.000 personas vieron en algún momento el programa presentado Pese a estos datos impresionantes, la audeicnia se ha mostrado molesta por el contenido del espacio de entrevistas y aventura de Mediaset. "Esto ya no es lo que era, con estos personajes mejor ni lo vemos...Calleja parece q trabaje en Salvame con tanta entrevista absurda de un toxicómano no habilitado". "Un programa que lleva a kiko de excursión para que diga lo mismo de siempre de su madre. Todo por la pasta·, se han quejado varios usuarios a través de Twitter.