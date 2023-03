El escritor y periodista Máximo Huerta ha estado recientemente en El Hormiguero. Ha hablado también de su último libro ‘Adiós pequeño’, una novela que trata de una familia en vísperas de la noche de San Juan y de las vivencias que tendrán en ella. Este libro se coloca en un éxito de ventas cuya distribución alcanza ya su quinta edición.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha ahondado sobre la dimisión de Máximo Huerta como Ministro de Cultura y Deporte con motivo de su fraude a Hacienda y que le llevó a dejar el cargo solo una semana después de su nombramiento: “Me tiraron al precipicio”, confesaba el periodista. Además, ha asegurado que renunció a todos los beneficios vitalicios, a pesar de que mucha gente no cree su palabra: “Quería hacer una digestión y no me quedé más que con el maletín que está en casa”.

"Te persigue la movida de ser ministro una semana, por curiosidad, ¿te pagaron por lo menos el mes entero?", le preguntaba Pablo Moto. “No, creo que lo correspondiente, mil euros. A lo que me tocaba renuncié, no quise nada, ni cargos, ni el recuerdo… quería hacer una digestión como yo pude, lenta y dolorosa. Me quedé solo con el maletín que está en casa”. El periodista ha confesado el dinero que le dieron por una semana en el cargo: “Creo que lo correspondiente, 1000 euros, me parece".

Huerta se ha sincerado sobre tolo que fueron aquellos días. "“Me tiraron al precipicio, esa tarde no me llamó nadie, pedí el coche y subí con el discurso para dimitir. Me dijeron que estuviera un mes callado, estuve un mes callado no porque me lo dijeran sino porque no podía hablar, era incapaz de hablar. Me fui a Londres con mis amigos y me caí en el aeropuerto al ver las portadas”.