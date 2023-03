Parece que la polémica entre la madre de Íñigo Onieva, Carolina Molas, e Isabel Preysler sigue todavía viva. Primero fue el novio de Tamara quien a pesar de asegurar que la relación de su madre con el clan Preysler era buena, no quiso aclarar por qué Tamara no fue a la celebración del cumpleaños. Y ahora su madre, que al ser preguntada por las comparaciones con la reina de corazones aseguró "yo no pertenezco a ese mundo".

Y es que no solo se ha hablado de Tamara Falcó, aunque su relación con Íñigo Onieva ha sumado un buen número de portadas durante estos últimos meses. Tamara Falcó es la hija de Isabel Preysler, conocida como la Marquesa, lleva mucho tiempo en el candelero sobre todo por su vida sentimental. Y cuando empezó con Íñigo Onieva, parecía que éste sería el definitivo. De hecho, ambos llegaron a anunciar que iban a casarse. Sin embargo, se hicieron públicas unas fotos comprometidas de Íñigo Onieva en las que aparecía besándose con otra chica distinta a Tamara durante la celebración de un festival de música en Estados Unidos. Esto hizo que la pareja se rompiese y así lo anunció la propia Tamara Falcó durante una rueda de prensa. Pero llegaron las navidades y se produjeron varios encuentros entre Tamara e Íñigo Onieva que derivaron en el regreso de esta pareja, porque todo apuntaba a que Íñigo Onieva había dejado abandonada la noche y se había vuelto más espiritual. De ahí pasaron a un romántico viaje al Polo Norte que fue reflejado en la revista Hola y otras escapadas que ha hecho la pareja en los últimos días. Pero ha ocurrido lo que nadie pensaba, Íñigo Onieva se ha ido solo a Doha dejando sola a Tamara Falcó en España. Está por ver cómo le ha sentado este viaje a la marquesa, porque por algo parecido ya rompieron en el pasado, aunque esta vez ya tienen fijada la fecha de boda, en julio, y todos esperan que esta vez sí que haya boda. Finalmente, Íñigo Onieva ha regresado de su viaje de trabajo y la pareja ha vuelto a salir en público. La crítica de Monegal: Tele 5 prohibe las croquetas que ella misma inventó Cumpleaños Pero la celebración del cumpleaños de la madre de Íñigo Onieva, a la que no asistió Tamara, encendió las alarmas. Tampoco Tamara le dedicó una publicación en Instagram, a pesar de lo activa que es la marquesa en las redes, lo que hizo sospechar sobre la relación que mantenían ambas mujeres. Ahora la que ha hablado ha sido la madre de Íñigo que, al igual que su hijo, señaló que con Tamara "todo bien", pero no se ha querido meter en más jaleos cuando se le pregunta por la comparación con Isabel Preysler respecto al vestido que llevará a la boda. Carolina Molas zanjó la cuestión con un "yo no pertenezco a ese mundo".