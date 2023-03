"Después de algunas complicaciones, Ana María Aldón y José Ortega Cano han firmado el divorcio y ya son una mujer y un hombre oficialmente divorciados". La periodista Paloma G. Pelayo anunciaba así el pasado viernes en 'El programa de Ana Rosa' que, tras varias semanas de tensiones en las que parecía que no iban a alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambos, el torero y la diseñadora habían roto el único vínculo que todavía les unía como matrimonio y eran, de nuevo, dos personas solteras.

Una noticia que Ana María ha confirmado este domingo en 'Fiesta', revelando que la firma de su divorcio se produjo "hace diez días" - el pasado 19 de enero - y justificando, ante el malestar de sus compañeros por callar una información tan 'trascendental' para ella, que no es que quisiera "ocultar nada", sino que "nunca" ha dado "ninguna información" sobre su vida (parece que se le ha olvidado todo lo que ha contado en los últimos tiempos sobre su crisis y posterior separación de Ortega Cano)."No he ganado nunca dinero vendiendo información a espaldas de nada. Cuando he dado una entrevista la he dado dando la cara. Me han acusado de haber dado información, pero no lo he hecho nunca" ha dejado claro.

"Ni siquiera mi familia ni mi hija saben que he firmado el divorcio. Yo aluciné cuando llegué al juzgado y no había prensa. Me seguía un coche al salir de mi casa, paré a repostar y no podía dar crédito cuando aparqué el coche y no había nadie" ha explicado, asegurando que ella no contó la noticia a nadie y no sabe cómo se ha podido enterar Paloma G Pelayo.

Sin entrar en detalles ni revelar si coincidió con Ortega Cano en el juzgado, Ana María ha confesado que lejos de sentir "dolor o liberación" al firmar el divorcio, tan solo sintió que era "el último paso que había que dar y ya está".

Más parca en palabras todavía se ha mostrado tras el programa, cuando ha ignorado las preguntas de Europa Press sobre su divorcio, dejado en el aire cómo se encuentra, cómo afronta esta nueva etapa de soltería, si se ve enamorándose de nuevo y si le gustaría dar el salto al cine después de las bonitas palabras que le ha dedicado Pedro Almodóvar aplaudiendo su faceta de actriz dramática.

Ahora, Ana María Aldón se enfrenta, literalmente, a los colaboradores de 'Fiesta' para defender los motivos que ha tenido para guardar silencio todos estos días. Sus compañeros de programa casi al completo han acusado a la diseñadora de no ser leal con 'Fiesta' y de haberse callado tremenda bomba.

Ana María se ha defendido de las preguntas de Paloma Barrientos, Beatriz Cortázar o Juan Luis Galiacho entre otros y se ha mostrado tajante:

"Yo felicito a Paloma García Pelayo por haber descubierto que nos habíamos divorciado, pero lo que me extraña es que haya tardado más de una semana en enterarse, firmamos el divorcio hace ya diez días y nadie, excepto ella, parecía saberlo".

Ana María Aldón ha asegurado que ella no ha sido la persona que ha filtrado la noticia para que Paloma lo contase, ni ella ni nadie de su entorno, ya que ni siquiera su hija sabía la noticia:

"Yo no se lo había contado ni a mi hija, ni siquiera lo sabían mis hermanos, yo puedo asegurar que de mi boca no ha salido esa información, ojalá Paloma diga quién se lo ha contado". No solos los colaboradores de 'Fiesta' han afeado la conducta de Ana María Aldón al no contar que ella y Ortega Cano habían firmado el divorcio. La propia dirección del programa ha reconocido que le hubiera gustado enterarse por la protagonista de una noticia así en lugar de hacerlo a través de otro espacio.

Emma García tampoco ha entendido la falta de naturalidad de Ana María Aldón a la hora de tratar este asunto: "Yo creo que podrías habérnoslo contado, con toda naturalidad; mira Emma, me he divorciado pero prefiero no hablarlo, y listo".

Un momento que ha sido muy comentado en las redes sociales: "Así se machaca a una mujer, perfecto , lo hacéis genial ! Que vergüenza … solo me dais vergüenza". "Bochornoso y vomitivo ver tan poca empatía hacia una compañera". "Me parece vergonzoso por parte de un programa que se supone que es de entretenimiento y parece que la presentadora y algún presentador estén contra una mujer que ha aguantado ha un tipo que da bastante mal rollo . Parece un juicio de la inquisición como si fuera una bruja. Adiós"