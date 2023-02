Hace un mes desde que el mundo entero se revolucionara con Shakira. Su ‘Bizarrap Music Session #53’ junto al responsable de estas canciones, el productor argentino Bizarrap, acaparó titulares y primeros puestos en las tendencias de las redes. Su popularidad venía incluso de antes de ser estrenado, cuando ambos artistas anunciaron su colaboración. De alguna manera, terminó filtrándose un fragmento de la letra en el que muchos intuyeron que la cantante colombiana se refería directamente a su expareja Piqué, que no se ha pronunciado al respecto.

Los seguidores de la artista sabían que algo se estaba cociendo antes del anuncio. Y es que por Argentina se dejó ver una avioneta con una pancarta en la que podía leerse: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”. La frase iba acompañada de una fecha: 11/01/2023. Dicho y hecho. No obstante, Gerard Piqué decidió responder a esta ‘tiraera’ a base de apariciones públicas en las que no dejó de hacer referencias a la canción. Así, unos días después, durante la emisión en directo de Twitch de la Kings League, su nuevo proyecto junto al creador de contenido Ibai Llanos, explicó que había llegado a un acuerdo con la marca de relojes Casio. El domingo siguiente llegó a la competición de fútbol conduciendo en un Renault Twingo.

Con las aguas un poco más calmadas parece que la artista vuelve a la carga, esta vez con una nueva colaboración. Todo lo que se sabe de momento es que la canción llevará por nombre ‘TQG’, una abreviación de ‘Te quedó grande’, y que saldrá a la luz a las 00:00 de Colombia, país de procedencia de ambas artistas. La otra voz femenina que completará la canción será Karol G, una de las artistas más relevantes en la actualidad de la música urbana. La natural de Medellín -la segunda de las dos artistas- también tuvo en su momento mucha popularidad tras lanzar junto a Becky G la canción Mamiii, de la que las redes también interpretaron que había ciertos dardos hacia su expareja, Anuel AA.

El nombre de Shakira ha ocupado de nuevo las tendencias de Twitter tras darse a conocer el anuncio. Los usuarios se han lanzado a comentar la situación, dando por hecho que la canción estará llena de referencias a Piqué y Anuel, figuras muy célebres también en su campo.