Por las mesas de First Dates han pasado muchos comensales con gustos de lo más dispares, pero rara vez ha podido verse a un que rechace directamente lo que ofrece el menú del programa; y más aún que el asunto provoque la tensión entre los dos participantes de la cita. Si por algo se caracteriza el programa dirigido por Carlos Sobera es precisamente por los momentos tan aleatorios que surgen en cada mesa del restaurante.

First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos arrastran gustos un tanto extraños que no se preocupan por ocultar, ya que forma parte de su personalidad y quieren mostrarse de manera natural.

Luisa no había tenido suerte con los hombres y eso es lo que buscaba en el restaurante del amor, aunque terminó por llevarse otra decepción. Es médico y, por lo tanto, tiene amplios conocimientos en cuanto a la salud humana. Sin embargo, su cita ha buscado ponerla a prueba desde el primer minuto del encuentro. Med es un hombre de 27 años con mucha autoestima, tal y como él ha recalcado, y es un aficionado al fitness. Por eso mismo, a la hora de pedir la cena, ha generado la sorpresa de su cita: “Creo que lo mío ya lo tienen preparado. Ya lo saben, está todo preparado”. Cuando la camarera le preguntó si de postre tampoco quería nada, Med respondió que si no era fruta no quería nada. “Llevo bastantes años metido en este mundo y sé de lo que tengo que alimentarme, lo que no, lo que me va a hacer daño, lo que me va a engordar, lo que me va a dejar flaco…”, explicó fuera de plató.

La comensal intuyó que entonces, su cita iba al gimnasio, a lo que él respondió que sí, que le “gustaba cuidarse”. La tensión escaló cuando Luisa le preguntó si estaba en fase de “reducción o ganancia”, a lo que él empezó a lanzarle una serie de preguntas en torno a la terminología referida a cada fase del fitness: “Está la ganancia muscular, el mantenimiento ¿y qué más? Se llama tonificación. Definición muscular. No es lo mismo perder peso que definir músculo”. Luisa no pareció sentirse cómoda con la situación, ya que ante las cámaras posteriormente explicó que “parecía que le estaban pasando un examen de la carrera”. Med siguió con su explicación alegando que “simplemente se lo estaba explicando para que lo supiera más o menos”.