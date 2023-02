El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

La dura confesión de Lilit, cazadora de El Cazador: "Lo he pasado muy mal" Rodrigo Vázquez se ha ganado el cariño del público por su simpatía y la forma de dirigir el programa. Vázquez consigue aportar un toque humorístico a este concurso de Televisión Española que requiere de un gran conocimiento por parte de los concursantes que pasan por plató. El presentador tiene el cariño tanto de la audiencia como de sus propios compañeros. Su carisma y desparpajo en plató son alicientes para que se muestre cercano a público y concursantes. Pero parece que esa estrecha relación va en ambas direcciones. El conductor del programa lo ha demostrado hoy tras recordar a uno de los concursantes más recientes que pasaron por plató. Manu llegó al programa con una historia que compartir. El concursante perdió la vista hace unos años en un accidente laboral, pero hace poco vio a un chico invidente participar en El Cazador. “Vi que lo tratasteis muy bien y decidí venir”, compartió Manú, que además quiso dirigirse personalmente a Rodrigo Vázquez: “Estuve un añito en el hospital y todas las tardes esperaba para ver un programa que tenías antes en la televisión de Galicia. Ahora quién lo iba a decir, nos encontramos aquí. Muchas gracias”. “Gracias a ti”, le respondió el presentador, visiblemente emocionado; “cuando ves que el trabajo de todo un equipo da resultado emociona”. Posteriormente, Vázquez rescató ese fragmento de vídeo y lo publicó junto con un pequeño mensaje: “Conocer historias como la de Manu son las cosas que más sentido dan a esta bendita profesión… ¡Mil gracias por compartirla, meu!”. Conocer historias como la de Manu son las cosas que más sentido dan a esta bendita profesión… Mil gracias por compartirla, meu! 🙌🏻 https://t.co/5PXsExjlA5 — Rodrigo Vázquez (@_rodrigovazquez) 16 de enero de 2023