Tamara Falcó no da puntada sin hilo. Y para ella, hablar tiene precio. De hecho, una de las declaraciones más esperadas fue su rueda de prensa en la que hablaba sobre la infidelidad de su novio, Íñigo Onieva. Una rueda por la que cobró una importante cantidad de dinero.

La relación entre Tamara e Íñigo ha estado envuelta en la polémica casi desde el principio, sobre todo por las infidelidades de él. Tamara siempre salió airosa de ello hasta que al final se filtraron las imágenes de Íñigo en un festival de música en Estados Unidos donde aparecía besándose con otra chica. Una imagen que llegó justo cuando la pareja se había comprometido.

La ruptura copó numerosas portadas, así como el regreso de la pareja. En este sentido, parece que Íñigo Onieva había decidido cambiar un poco y abandonar la noche para ser una persona mucho más familiar y acorde con Tamara Falcó. Y de hecho, ambos se han ido de vacaciones juntos.

Todas estas informaciones llenan las revistas y programas de corazón, pero en muchos casos tienen un precio. Como el de la rueda de prensa en la que contaba la infidelidad. Ha sido en Ya es mediodía, el programa de Telecinco, donde han hablado de este asunto.

Concretamente la periodista Ángela Portero aseguró que "me ha llegado, pero no confirmo que esta información sea cierta, que ella presume de que la vuelta, la rueda de prensa que dio para los medios, le pagaron un millón de euros. Yo no me lo creo", aseguró, diciendo que es la propia Tamara Falcó la que está contando esta información. La periodista, por su parte, afirmó que "creo más bien que ha sido un pago en especie, que la han pagado la casa", algo que concuerda más con otras informaciones que se han dado al respecto.