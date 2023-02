Uña y carne, Rocío Flores y Olga Moreno han decidido ponerse a punto para el verano pasando por quirófano el mismo día, en la misma clínica y para someterse al mismo retoque estético, una lipoescultura. Una intervención que en el caso de la exmujer de Antonio David Flores se desarrolló sin mayores complicaciones en la mañana de este lunes, mientras que en el de la influencer tuvo lugar varias horas después y resultó menos sencilla, aunque también fue un completo éxito.

Después de recibir la visita del ex guardia civil - que rompiendo su silencio dejó claro que su relación con Olga es muy buena aunque algunos colaboradores se empeñen en asegurar lo contrario - y de pasar la noche ingresadas en la clínica para comprobar la evolución de su operación, la ganadora de 'Supervivientes' y la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' han recibido el alta hospitalaria en torno a las 13.00 horas de este martes.

Visiblemente doloridas y con evidentes dificultades para caminar, Rocío y Olga salían del hospital rodeadas de cámaras y sin hacer declaraciones acerca de sus respectivos retoques, pero con unas caras que hablan por sí mismas y que reflejan sus molestias en estas primeras horas tras someterse a sendas lipoesculturas.

Ahora les espera un duro post operatorio ya que, como han señalado en 'El programa de Ana Rosa', esta intervención es bastante dolorosa. Rocío y Olga tendrán que guardar reposo absoluto una semana y no será hasta dentro de un mes cuando puedan retomar su vida normal.

Antonio David visita a Olga Moreno en el hospital

Demostrando que por mucho que ciertos colaboradores intenten hacer ver lo contrario su relación con Olga Moreno es más que cordial, Antonio David Flores viajaba este lunes desde Málaga a Madrid para visitar a su exmujer y a su hija Rocío Flores en la clínica en la que se han sometido a sendas lipoesculturas y comprobar de primera mano que todo había salido a la perfección en los retoques con estéticos con los que ambas han decidido ponerse a punto para lucir espectaculares este verano.

Después de varias horas en el interior, el ex de Rocío Carrasco abandonaba el centro médico y, mucho más hablador que de costumbre, desvelaba que tanto Olga como Rocío se encuentran "perfectas" y "muy tranquilas", adelantando que será este martes o mañana miércoles cuando ambas reciban el alta hospitalaria y pongan rumbo a casa para continuar con su recuperación.

Además, y en una petición inusual en él, Antonio David pedía a los medios de comunicación que no vuelvan a especular con su relación con Olga: "Me siento molesto porque parece que obligatoriamente tiene que existir una mala relación, cuando no es así y pediría por favor que evitaran de hacer ese tipo de insinuaciones y de comentarios porque no tienen sentido alguno", ha asegurado.