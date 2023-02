Orestes ya se ha convertido en uno de los nombres propios de la televisión en España y en una leyenda de Pasapalabra. El burgalés lleva más de 300 programas luchando por conquistar el bote enfrentándose a diferentes desafíos y compitiendo con rivales de altura como Rafa.

Orestes tiene suficiente reto cada tarde tratando de ganar el bote de ‘Pasapalabra’. ¡Y también intentado que no sale la sorpresa en la ‘Silla Azul’! Él mismo ha demostrado la montaña rusa que es este programa, teniendo que pasar por esta prueba tras perder en ‘El Rosco’ un día después de haber hecho un 24.

Ya en la mesa, se ha encontrado con los nuevos invitados, entre los que se encuentran dos concursantes de la tercera edición de ‘El Desafío’ y un miembro del jurado. Juan del Val está en su equipo, mientras Rosa López y Boris Izaguirre forman parte del de Rafa.

El burgalés ha comentado que no podría enfrentarse a ‘El Desafío’ porque le faltaría preparación física. “Podría batir el récord de la apnea pero en inverso: diez segundos”, ha bromeado, siguiendo con uno de sus chistes: “Seco no saldría porque siempre seré un mojón”. Lo sorprendente ha sido su comentario posterior revelando el programa en el que sí le gustaría participar. Se trata de Tu cara me suena, el espacio de música donde difernetes famosos imitan a cantantes de renombre ante un duro jurado.

Ya hay fecha para el momento histórico de "Pasapalabra"

"Pasapalabra" está cerca de hacer vivir un momento histórico. La rivalidad entre Orestes y Rafa puede llevar al programa a superar una nueva cota, para la que ya hay fecha: la audiencia espera ansiosa.

El duelo entre Orestes y Rafa está siendo uno de los más emocionantes de la historia de "Pasapalabra". El burgalés, el concursante con mayor permanencia desde el estreno del programa, vive encarnizados duelos con el gaditano, lo que es, sin lugar a dudas, uno de los grandes ganchos para la audiencia.

Ahora, se ha sabido que ambos pueden hacer historia en el programa. Y es que actualmente el bote del programa sobrepasa los 2 millones de euros. Esta cifra seguirá aumentando en 6.000 por cada programa en el que no se lleven el gran premio.

Actualmente, el bote más alto repartido por "Pasapalabra" ascendió a 2.190.000 euros. Se lo llevó Eduardo Benito en 2006, en la primera etapa del programa en Antena 3. Si el bote actual no se entrega antes del 15 de febrero, se convertirá en el más alto de la historia del programa. Casi nada.

De no llega el momento, seguramente no será un problema para los más fieles de "Pasapalabra". Y es que los enfrentamientos entre Rafa y Orestes parecen tener encandilada a la audiencia, que se mantiene fiel día tras días al programa. Así lo refrendan las tablas de audiencias, en las que cada día el programa presentado por Roberto Leal suma más de 2 millones de espectadores.

Antena 3 adquirió los derechos de emisión de "Pasapalabra" en 2020, quitándole a Telecinco un formato cuya emisión tuvo que cortar por mandato judicial. La jugada ha sido redonda hasta el momento, pues les sirve para liderar las tablas de "share". Si bien, todo esto puede cambiar en un futuro no muy lejano. Una reciente sentencia judicial, contra la que cabe recurso, ha dictado que el programa debe dejar de emitir el Rosco. De hacerse firme el fallo, el futuro del programa quedaría más que en entredicho.