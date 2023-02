Sálvame Lemon Tea es el último intento de la Fábrica de la Tele para intentar reflotar la audiencia de la tarde de Telecinco. Mediaset sabe lo que se juega. Durante años el programa del cotilleo fue el gran rey y por eso la llegada de Pasapalabra a Antena 3 tras una sentencia del Tribunal Supremo que retiró el programa de la cadena de Fuencarral hizo que se abriera un camino que no gusta nada en Telecinco. Después el triunfo de la serie Tierra Amarga hizo que otros tantos espectadores se pasaran a la principal cadena de Atresmedia y eso hizo que en Mediaset cundieran los nervios. Después de intentar varios concursos (primero Alta Tensión luego El Precio Justo), la dirección de la cadena decidió resucitar Aquí hay Tomate con el Sávame Tomate. Durante toda la tarde cebaban a los espectadores con lo que iba a pasar a las ocho de la tarde. Como no dio resultado acabó naciendo "Ya son las ocho", el programa de Sonsoles Ónega con el que se intentaba repetir el éxito de "Ya es Mediodía".

Pero eso no fue suficiente. La sangría de la audiencia llevó a tomar nuevas medidas. Entre otras quitar Sálvame Limón y confiar en María Patiño y Terelu Campos para lanzar este lunes Sálvame Lemon Tea. La cadena sabía que se jugaba mucho y por eso se contrató de nuevo a Anabel Pantoja y se contó con un gran enfrentamiento entre Belén Esteban y Paz Padilla a cuenta de las vacunas y de su efectividad (la presentadora fue Trending Topic en Twitter por hablar mal de las vacunas).

Telecinco estrenará próximamente 'Pasión de Gavilanes' y en 'Sálvame' hemos querido celebrarlo con un divertido toro mecánico en el que María Patiño ha estado a punto de caer y marearse. A gritos, Terelu Campos ha acudido en su ayuda y no ha sido la única...

"No lo pongas en modo bebé", pedía Terelu Campos viendo a su compañera de 'Sálvame Lemon Tea' subida en el toro y, nada más notar el primer movimiento, se agarraba con fuerza mientras gritaba: "¡Terelu! ¡Terelu! ¡Terelu! ¡Terelu! ¡No me dejes! ¡Ay! ¡No me dejes!" Terelu subía a la colchoneta y a punto estaba de bajar de nuevo ante la amenaza de María: "Voy a vomitar". Sin embargo, la periodista caía sin problemas.

Y no ha sido la única, todos los colaboradores se las veían con el toro y el que más tiempo aguantara ganaría un gran premio...

‘Sálvame’ continúa tomando medidas para elevar sus audiencias. Tras el regreso de Anabel Pantoja como colaboradora y el nacimiento de 'Sálvame Lemon Tea', el programa vespertino de Telecinco se refuerza ahora con un nuevo fichaje. La periodista Adela González emprenderá un nuevo reto profesional en el formato presentado por Jorge Javier Vázquez a partir del lunes 7 de febrero.

Adela González tendrá el cometido de contextualizar y aportar datos relevantes que actualicen, complementen o resuman las informaciones y los temas que se traten en cada edición de ‘Sálvame Naranja’, según ha anunciado Mediaset esta misma tarde.

La comunicadora define esta nueva etapa como "un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión". Aunque ya ha presentado programas de entretenimiento, su incorporación a 'Sálvame' supone "probar un nuevo registro, un tono desenfado con el que aportar datos e informar de historias que entretienen y emocionan".

"Creo que tras vivir estos dos largos años de pandemia, estamos muy cansados física y mentalmente. En esta enésima ‘vuelta a la normalidad’, necesitamos más evasión que nunca y ahí es donde me gustaría aportar mi granito de arena”, ha señalado.