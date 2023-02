2023 ha empezado fuerte para Olga Moreno. A pesar de que la ex de Antonio David Flores está alejada del foco mediático disfrutando de su felicidad al lado de Agustín Etienne, son numerosas las polémicas que ha protagonizado en los últimos días.

Por un lado, se especula con que podría traspasar la tienda de ropa que tiene en Málaga - que no va bien en lo que a ventas se refiere y de la que se ha 'desvinculado' bastante desde que comenzó su noviazgo con su representante - y que entre sus planes más inmediatos está mudarse a Madrid con su pareja.

Algo que si no hace es, según Belén Esteban, porque tiene miedo de que le pase con su hija Lola - cuya custodia tiene compartida con Antonio David - lo mismo que a Rocío Carrasco le pasó con sus hijos.

Por otro lado, habría pedido a su exmarido que David Flores, que vivía con ella y con la pequeña Lola desde que se separó del ex guardia civil, abandone su casa porque quiere cortar por lo sano con todo lo relacionado con la familia Flores tras su último enfrentamiento con Marta Riesco.

La celebración del cumpleaños de Lola, de diez años, habría sido el detonante de todo. El hecho de que la reportera de 'Fiesta' y Rocío Flores retransmitiesen la fiesta al detalle en sus redes sociales - para que diferentes locales y marcas 'patrocinasen' el momento - molestó sobremanera a Olga que, enfurecida, arremetía contra la novia y la hija de Antonio David en Instagram: "Es una exposición excesiva e innecesaria. Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido ni consentiré. Una cosa es que su padre o yo subamos una foto felicitando a nuestra hija, y otra muy diferente, y lo último que me esperaba, es ver la imagen de Lola tan expuesta en Instagram retransmitiendo de principio a fin su cumpleaños" escribía, dejando clara su postura.

Un estallido al que Marta Riesco respondía hace unos días acusando en un polémico tweet a Olga de haber utilizado a Rocío y David Flores para ganar dinero y popularidad después de que una de las hermanas de la sevillana la tachase de 'personaje': "¿La hermana de la gran *Señora* me llama personaje? *¿Las *prudentes* que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realitys y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos".

Y, para finalizar, se ha publicado que Olga está dispuesta a darle el divorcio a Antonio David y facilitar así que éste se case con Marta, siempre y cuando firme un documento eximiéndola de cualquier responsabilidad en los juicios pendientes que tiene con Rocío Carrasco.

Numerosos frentes abiertos sobre los que le hemos preguntado a Olga que, tranquila y arropada por Agustín Etienne, ha reaparecido de lo más sonriente en la capital. Sin embargo, y al contrario de lo que muchos esperaban - confiados en que la ex de Antonio David rompa su silencio de una vez por todas - la sevillana prefiere no alimentar la polémica y deja en el aire tanto las informaciones sobre su mudanza a Madrid como su decisión de no vivir más con David Flores.

Más seria se ha mostrado a su salida de una conocida clínica estética con su novio, cuando le hemos preguntado por el durísimo ataque de Marta Riesco acusándola de utilizar a los hijos de Rocío Carrasco. Declaraciones a las que hace frente con la cabeza alta y las cosas muy claras: por el momento no piensa responderle.