Shakira ha triunfado y eso indiscutible. Su ‘Bizarrap Music Session #53’ fue publicada hace tan solo un día y aun no ha dejado de ocupar las tendencias en Twitter y Tik Tok. Su popularidad venía incluso de antes de ser estrenado, cuando ambos artistas anunciaron su colaboración. De alguna manera, terminó filtrándose un fragmento de la letra en el que muchos intuyeron que la cantante colombiana se refería directamente a su expareja Piqué, que no se ha pronunciado al respecto.

Los seguidores de la artista sabían que algo se estaba cociendo antes del anuncio. Y es que por Argentina se dejó ver una avioneta con una pancarta en la que podía leerse: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”. La frase iba acompañada de una fecha: 11/01/2023. Dicho y hecho. Y es que no hay un solo verso de la canción que no haya sido analizado y desgajado en redes para sacarle todo el sentido posible. Tal fue la reacción de la comunidad de Internet que incluso el creador de contenido Ibai Llanos se coló en tendencias. Su reacción en un directo de Twitch al escuchar por primera vez la ‘Session’ se ha vuelto viral. Él mismo ha bromeado a través de sus redes sociales sobre el tema con frases como: “La madre que me trajo a este mundo”. También ha sido muy llamativa la manera de sobrellevarlo de la empresa de relojes Casio, a la que la cantante hace referencia directa en: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

Sin embargo, lo más esperado era la reacción de los involucrados en esta historia. Tras una supuesta historia de Instagram de Clara Chía que borró a los pocos minutos, Shakira ha reaparecido para agradecerle a todo el mundo la acogida de su ‘Session’. Lo ha hecho a través de Twitter, subiendo una captura de la playlist global de Spotify, donde su canción ya se ha posicionado en el número uno. El mensaje decía lo siguiente: “Gracias al increíble @bizarrap, @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado”. No obstante, la cosa no quedaba ahí, ya que añadió una última frase del tono de canción: “Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”.

Ahora queda la duda de qué va a hacer la cantante colombiana con aquellas canciones en la que su ahora expareja es protagonista. Es el caso de "La Bicicleta", dónde en una estrofa se recita a modo de cariño: "Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona Después no querrá irse pa' Barcelona".

De momento parece que Shakira no ha variado la letra, aunque también es cierto que no la ha cantado en concierto. Este tema es una colaboración con otra gran leyenda de la música colombiana, Caros Vives, por lo que habrá que esperar a verles en directo para ver qué ocurre al final con la 'polémica frase'.

¿Puede demandar Piqué a Shakira?

¿Se trata de un posible delito de injurias o calumnias? ¿Podrían iniciar medidas legales contra Shakira? De la mano de Legálitas te contamos si el exfutbolista podría demandar a su ex.

¿Vulnera Shakira el derecho al honor o a la intimidad de Piqué y Clara Chía?

Es muy probable que la cantante cuente con un equipo jurídico que le habrá asesorado durante toda la creación y composición del tema y su letra. Y es que en la canción no se hace referencia directa a ninguno de los implicados y tampoco revela datos o hechos concretos relacionados con su vida íntima con el exfutbolista.

Todos los artistas crean en base a sus vivencias personales y muchas de sus canciones son en parte autobiográficas y en base a la libertad de expresión, lo que no implica que con ello se vulnere derecho alguno.

A pesar de que el público lo ha interpretado como una alusión clara (y nunca mejor dicho) a Piqué y su nueva novia, la realidad es que no es más que una canción que se ha vuelto viral en apenas unas horas. Este hecho no quita que puedan emprender acciones legales, aunque el recorrido en una demanda de vulneración del derecho al honor en este caso concreto sería bastante corto, por lo señalado anteriormente y porque son los propios demandantes los que deben acreditar cuáles han sido los perjuicios ocasionados.

¿De qué manera afecta al convenio regulador de los hijos?

La canción no es motivo para que se produzca una modificación del acuerdo de custodia al que llegaron el pasado noviembre después de una tensa negociación que se alargó durante más de tres meses. Y es que en este caso no han cambiado las circunstancias ni tampoco sus hijos Milan y Sasha están en una situación de peligro o necesidad de protección.

¿La letra atenta contra el derecho al honor de Piqué y Clara Chía?

Tras la última reforma del Código Penal que tuvo lugar por la Ley Orgánica 1/2015, las injurias leves se han despenalizado, salvo las que tienen lugar en el ámbito familiar o las injurias leves a la autoridad. Para que el ataque al honor de una persona sea una acción constitutiva de delito, habría que demostrar que las expresiones empleadas por Shakira son gravemente ofensivas teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y el contexto en el que se producen.

Asimismo, la artista tendría que haber actuado la intención de menospreciar y desacreditar a Piqué. Si el objetivo no es otro que lanzar una crítica, denunciar unos hechos o incluso ejercer el derecho a la libertad de expresión para defenderse, es muy probable que el juzgado no aprecie indicios de delito.

Si se analiza toda la letra de la canción, se puede comprobar que todo son insinuaciones y medias tintas. Bien es cierto que por alusiones se sabe que con "novato" se está refiriendo a su exmarido y que "tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena" va por Clara. De cara a una posible querella, sería también fácilmente defendible que la intención real es la de ejercer el derecho a expresar libremente opiniones, posibles situaciones injustas y aludir a una libertad creativa y artística.

¿El verso "me dejó con la deuda en Hacienda" incurre en un delito de calumnias?

Analizando si dicha expresión pudiese estar incurriendo en calumnias al imputar a Piqué la presunta comisión de un delito fiscal, no parecer ser esa la intención que se deduce de la letra de la canción. Lo que pone de manifiesto es una crítica ante una situación de conflicto puesto que no toda deuda con Hacienda es constitutiva de delito. Esto solo ocurre si las defraudaciones son superiores a 120 mil euros.