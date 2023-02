La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Es por eso que Antena 3 rescató en su web algunos de los mejores momentos de los últimos años de La Ruleta de la Suerte. Entre ellos uno que puso contra las cuerdas a tres concursantes. Preguntaban por una canción de Siniestro total y tenían ya casi todo el panel resuelto, sólo faltaba una letra. Decía algo así como "tengo, tengo, tengo, tengo y tú no tienes nada". Sin embargo los concursantes decían una y otra vez sólo tres veces "tengo" por lo que el panel no se daba por válidos.

El propio presentador del concurso, el modelo Jorge Fernández, se quedó sorprendido de lo que estaba sucediendo. No daba crédito y no tenía ni tan siquiera forma de darles una pista a los concursantes. "Sólo tenéis que leer lo que pone ahí", les pedía. Pero no eran capaces. Obcecados todo el rato en una misma respuesta. Finalmente todo se pudo solucionar y se quedó en una anécdota más que recordar.

Pero hoy venimos a hablar de Laura Moure, la joven azafata y copresentadora de La Ruleta de la Suerte. En el panel con crono ha sido bastante sencillo de resolver para los tres concursantes que nos han acompañado en este programa de ‘La ruleta de la suerte’. La pista que Jorge Fernández les ha dado les ha dejado algo desconcertados, pero rápidamente han sabido captar el trasfondo del panel: ‘Soy un “liquidacactus”, era el dato que les daba.

Luis consigue resolver el panel y lo hace por 300 euros. Ha sido entonces cuando el presentador ha explicado el mensaje: “Para que se te muera un cactus tienes que ser un zoquete con las plantas”, ha reconocido.

Sin embargo, hay alguien en plató que se ha sentido muy identificada con este panel… ¡Laura Moure! “A mí se me muere. No lo consigo”, ha confesado a su compañero. Por ello, la copresentadora ha pedido algún consejo a los espectadores para que evitar que le vuelva a ocurrir.

La Ruleta de la Suerte sufre un cambio radical

No hacer ningún tipo de cambio, la monotonía, es lo que le da éxito al programa, por eso suele ser mucho mejor no hacer modificaciones y mantener la esencia de los programa.

En el caso de la Ruleta de la Suerte, que cuenta con tres concursantes cada día que aspiran a llevarse mucho dinero y el gran premio, un coche, tampoco es que se hayan hecho muchos cambios en los últimos años. Si bien en esta ocasión, sí ha habido un cambio radical que ha afectado a los concursantes.

Más concursantes

Y es que aprovechando que se iba a celebrar un especial de Nochebuena del programa, en lugar de tres concursantes fueron seis. Así acudieron tres abuelos con sus nietos, haciendo pareja de concursantes. Y además, se les ha puesto a prueba a través de un juego donde tenían que demostrar su conocimiento en base a objetos y personajes públicos distintos a los de su generación, y donde han salido a colación la cantante Rosalía, la peseta y el vapper. Sobre todo ha habido risas y, por supuesto, más de uno de ha llevado una sorpresa.