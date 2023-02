La metamorfosis de Rocío Flores sigue su curso. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, que desde que dio el salto a televisión ha experimentado una evidente transformación física, se acaba de someter a un nuevo retoque estético que llevaba tiempo deseando. La colaboradora ha explicado en sus redes sociales que se ha realizado una cirugía de pecho de la que se está recuperando.

"Me he operado el pecho. Tenía muchísimas ganas de hacerlo", explicaba Rocío desde su cuenta de Instagram. Afirmaba también que la operación, en la que estuvo acompañada por su padre, había sido un éxito: "Todo está bien, todo ha salido genial". "Ahora toca reposo, estoy un poco dolorida", confesó ante sus seguidores.

Días después de la intervención, la tertuliana de 'El programa de Ana Rosa' informó sobre su evolución: "No he tenido mucho dolor, un poco de molestias en la espalda. Estoy muchísimo mejor y mañana en principio me quitarán las vendas".

Ahora, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco se ha sincerado en sus redes sobre cómo está siendo su recuperación. "Mi recuperación del pecho está siendo bastante buena, la verdad, ha sido bastante llevadero, tuve molestias a las tres semanas de operarme pero por lo general súper llevadero. hace unos días fui a revisión con la doctora y me dijo que todo estaba en orden. Mi operación no fue nada fácil y me preguntáis mucho sobre ello. Yo me hice una reconstrucción y con prótesis", ha comentado a través de los stories de su cuenta oficial se Instagram.

Beatriz Cortázar ha revelado en el magacín de matinal de Telecinco los motivos por los que Rocío habría decidido dar este paso: "Es consecuencia de la pérdida de peso. Al haber adelgazado tanto en los últimos meses, a veces se descuelgan y quería ponérselo en su sitio". "Cuando uno pierde peso hay que reajustar ciertas cosas", ha añadido.

Este proceso se suma a la larga lista de intervenciones a las que se ha sometido la nieta de Rocío Jurado. En noviembre se puso en manos de una conocida clínica para hidratar sus labios con ácido hialurónico y mejorar el aspecto de su nariz con con la ayuda de una rinomodelación. También se sometió a un tratamiento preventivo para el envejecimiento y la aparición de arrugas más profundas.

Además, a finales de 2020 se realizó una bichectomía para eliminar las acumulaciones de grasa situadas bajo los pómulos conocidas, como 'bolas de Bichat'.