La isla de las tentaciones es uno de los programas estrella de Telecinco. Tanto es así que la cadena de Mediaset ya prepara una nueva entrega del reality que pone a prueba la fidelidad de las parejas.

"Próximamente en Telecinco, el paraíso, lleno de tentaciones, vuelve a recibirte. No te pierdas el reality con más amor, pasión, emoción... e imágenes", ha anunciado la cadena.

Son ya muchas las parejas que han pasado por la isla de la tentación . Algunas han continuado juntas, otras han roto y, luego, de manera individual, muchas concursantes han confesados los problemas derivados tras su paso por el reality.

Paola Monzani no lo pasó nada bien en 'La isla de las tentaciones' porque pensaba que su novio, Andreu Martorell, se estaba olvidando de ella y estaba comenzando una relación especial con su tentadora favorita, Cristina Segura, a la que incluso le compuso una canción. Ahora que el programa ha terminado, la mallorquina ha confirmado en un directo en TikTok los duros momentos que vivió en Villa Playa y ha revelado también que adelgazó debido a varios factores.

Paola, que es una gran amante del deporte y entrena casi a diario, ha explicado que hace cinco comidas al día porque, además de las tres principales, pica algo a media mañana y merienda siempre. En las villas, los concursantes tenían un buffet libre compuesto por diversos platos para desayunar, comer y cenar, pero ella quería hacer más comidas y pasaba "hambre" a la hora de la merienda.

Ese cambio en su rutina alimenticia se sumó al estado emocional en el que se encontraba y ambos factores, en su opinión, hicieron que adelgazara cinco kilos durante el mes que duran las grabaciones de 'La isla de las tentaciones': "Entre el estrés, la tensión, los nervios adelgacé cinco kilos, por eso ahora me veis un poco diferente, porque he recuperado esos kilos".

Una concursante se sincera sobre "la verdad" de su expulsión

Durante la estancia en la isla, los participantes son sometidos a pruebas y tentaciones para ver cómo reaccionan ante situaciones de tentación. Algunas de estas pruebas incluyen la llegada de nuevos solteros a la isla, citas románticas con otras personas, y eventos especiales donde los participantes pueden ganar premios.

El programa ha sido muy popular en España, y ha generado mucha controversia debido a la naturaleza del formato y a algunas de las acciones de los participantes. Muchos críticos han argumentado que el programa promueve estereotipos de género y relaciones tóxicas, mientras que otros lo ven como una forma divertida y entretenida de pasar el tiempo. Sea como sea, La isla de las tentaciones ha tenido un gran impacto en la cultura popular española y ha sido uno de los programas de televisión más vistos en el país en los últimos años.

Una de las concursantes de su quinta edición, Sara García, ha revelado los porqués de su expulsión., "Es tan triste...", decía en relación a los motivos por los que fue expulsada del programa, que acabó por resolver: "Me echaron porque no le era infiel a mi pareja, por eso me echaron. Es literal", dijo antes de acusar al programa: "Si supierais lo que hay detrás...".

Sara García, alicantina, acudió al programa con Manuel Úbeda, por entonces su novio, con el que llevaba ocho meses de relación. Aunque se fueron juntos del programa, tres meses después acabaron rompiendo su relación sentimental.