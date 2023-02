Hay programas en los que es difícil trabajar. Y más si estás persiguiendo famosos. Socialité ha conseguido convertirse a lo largo de los últimos meses en un clásico de Telecinco. Poco a poco y sin hacer demasiado ruido el programa ha ido ganando importantes cuotas de audiencia. Después de que se estrenara Viva la Vida en las tardes del fin de semana la principal cadena de Mediaset parecía tener claro que no podía tener ninguna franja horaria ni de lunes a viernes ni los fines de semana sin noticias del corazón. Es por eso que los espectadores vieron como nacía Socialité, el programa de María Patiño que iba a cubrir el momento previo al informativo de fin de semana y que era el que en buena medida iba a conseguir que se fidelizara el tipo de espectador que más le interesa a Mediaset.

El programa siempre es una sucesión de polémicas que sin duda no deja ninguno de los afectados o protagonistas indiferentes. Giovanna González aún sigue afectada por lo que vivió la noche del sábado cuando acudió a cubrir un bolo de Kiko Rivera en Malpartida de Cáceres. Nos cuenta que no fue bien recibida y que el equipo de seguridad del evento le llegó a hacer un corte de mangas. Pero esto no sería todo, pues Giovanna asegura haber sufrido un intento de agresión. "Antes de empezar ya me estaban grabando y dando avisos, y no estábamos haciendo nada", comienza a decir nuestra compañera. "No había salido Kiko al escenario y ya me estaban grabando. Entiendo que estuvieran nerviosos pero estos gestos no tienen justificación ninguna". Y es que, tal y como vemos en las imágenes, uno de los hombres hace una peineta a la cámara, dando evidencia de su desprecio hacia nuestro programa: "Imagino que les molestaba nuestra presencia cuando nosotros pagamos nuestra entrada, éramos como el resto del público que tenia un teléfono móvil. Era porque éramos prensa". La cosa no quedó en un simple corte de mangas, pues la reportera asegura que sufrió un intento de agresión: "Fue muy desagradable, nada justificado y bastante incensario el trato recibido por el equipo de seguridad de Kiko Rivera".

"Empiezan a controlarnos, intentan echarnos, y este chico de la peineta le dijo al cámara 'te espero a la salida', pero con otras personas. Después incitaron a unos chavales a que me tiraran una copa encima, como si tuviéramos cinco años. El de seguridad no paraba de insistirles en que me tiraran la copa y me molestaran", cuentan desde el programa. "Empiezan a controlarnos, intentan echarnos, y este chico de la peineta le dijo al cámara 'te espero a la salida', pero con otras personas. Después incitaron a unos chavales a que me tiraran una copa encima, como si tuviéramos cinco años. El de seguridad no paraba de insistirles en que me tiraran la copa y me molestaran", añade Giovanna.

Socialité desvela el nombre de la famosa que ha sufrido un violento mordisco

El programa ha sido muy calro con el contenido que iba a mostrar. "Las imágenes sobrecogen. Una conocida famosa española ha sufrido el mordisco accidental de uno de sus cuatro perros. Cuando esta mujer intentó mediar en un pequeña pelea entre sus mascotas, uno de ellos, el mayor de los cuatro, se abalanzó sobre ella propinándole un mordisco en la nalga y otro en la mano. Esta famosa es Leli Céspedes. La modelo a través de sus redes sociales ha explicado cómo fue el accidente y sus palabras han sido muy duras: "No tenía que haberme metido entre ellos, mis perros son casi como mis hijos y yo les quiero muchísimo, pero al final son animales y actúan como tal (...) El dolor es insoportable, me he cogido una semana de vacaciones en el trabajo para no tener que pedir la baja porque no me gusta faltar a mis responsabilidades, pero no me puedo ni sentar casi, espero estar bien en unos días". "Sigo pasando por un momento muy complicado y, aunque tengo trabajo y podemos vivir, me vendría muy bien volver a tener la oportunidad que tuve hace 15 años y regresar a Honduras, a 'Supervivientes", ha confesado.

Después de una larga temporada alejada de los focos, la andaluza volvió hace dos años a los platós de televisión para defenderse de quien la acusa de haber enviado a prisión a Ernesto injustamente. Dispuesta a todo, Lely no dudó en culpar al bailaor como un padre ausente que nunca se ha hecho cargo de sus niños. Además, lo acusó de llevar un alto nivel de vida - yendo en barcos y llenando piscinas - en vez de pagar la manutención de sus hijos, a los que ella en ocasiones no ha tenido dinero ni para darles de comer. Destrozada, Lely recordó episodios muy duros vividos al lado de Neyra, y no le ha temblado la voz al llamarle "maltratador".