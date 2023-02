First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos arrastran gustos un tanto extraños que no se preocupan por ocultar, ya que forma parte de su personalidad y quieren mostrarse de manera natural.

Clara y Jan han tenido una cita en la que se han dado cuenta de que quizás no estaban hechos el uno para el otro. Aun así, han terminado el encuentro en una sala donde les esperaba toda una decoración de Nochevieja, con cotillón incluido. Allí, Jan ha cogido la guitarra para cantarle a su compañera esa noche la mítica canción de Bill Withers ‘Ain't No Sunshine’ sentado en el suelo. “Desde los ocho años toco la guitarra y desde hace dos hago clases de canto y dedicándome a la música desde después del confinamiento”, comentó fuera de cámaras el soltero. Aun así, Clara dijo también fuera de cámaras que “estaban en mundos muy distintos, a nivel musical y a cualquier nivel. Creo que no nos comprenderíamos en ningún ámbito”. La comensal quiso añadir que siempre le pasaba algo curioso con los hombres: “No se si es un don, pero todos los chicos que están conmigo a la siguiente pareja encuentran el amor. Igual no estoy hecha para el amor, pero sí para que otra gente lo encuentre”.

“Cantas muy bien”, dijo Clara a su cita cuando terminó de cantar, pero parecía no conocer la canción. Tras el espectáculo, Clara pidió la cuenta y se encontró con una sorpresa. “Yo no llevo nada, se me rompió la tarjeta el otro día”, le contó Jan. “Osea que tengo que invitar yo”, dijo entonces la comensal, que recibió como respuesta un “te hago un bizum”. Sin embargo, ella no pareció fiarse: “¿Es otra excusa para tener mi número?”. “No lo había pensado”, dijo Jan.

Aun así, en la decisión final el comensal apostó por dar un sí. “Creo que aún no hemos encontrado lo que tenemos en común, pero hay algo que aun tenemos por descubrir”. Ella, sin embargo, no estaba de acuerdo: “Yo necesito tener esa conexión que no hemos tenido”.