Esta semana no se ha hablado de otra cosa que de las imágenes de Isabel Pantoja llegando a los juzgados de Málaga, el revuelo que se formó a la entrada y todo lo que ocurrió dentro de la sala judicial. Muchos se han mostrado muy críticos ante la falta de medidas por parte de la organización y la postura del juez al permitir que la prensa se adentrara de lleno en la sala.

Hablamos con Toñi Moreno y ha sido una de las que se ha mostrado crítica ante las pocas medidas en la entrada de Isabel Pantoja a los juzgados: "me parece que se pueden hacer las cosas de otra manera y me pareció que esta mujer como cualquier ciudadano tiene que sentarse frente a la justicia como si mañana me pasa a mí, pero lo de ayer me pareció fatal por parte del juzgado no organizarlo, me pareció fatal por parte de nosotros tenemos que hacer autocrítica y controlar ese momento, no se puede vivir lo de ayer y a mí ayer me daba una pena ver esas imágenes, no hay derecho, ella tendrá que responder como todas las personas sin sentirse como si le estuviesen disparando".

La presentadora también nos ha hablado de cómo fue su primer año de maternidad, algo de lo que pocas veces ha hablado públicamente: "os voy a contar a pecho descubierto, que ahora tengo las tetas de mi abuela para mí ha sido más duro de lo que yo pensaba el tema de la maternidad y el primer año me ha costado mucho encajar todas las piezas, no te reconoces en tu cuerpo, soy madre soltera, familia monoparental, tengo una red familia maravillosa, tengo a mis hermanas, padrino, madrina vale, pero estoy yo sola con la niña entonces ha sido más duro de lo que yo pensaba".

Sin embargo, ahora la situación es distinta: "pero ahora tiene dos años, tiene la lengua de trapo, ya me dice lo que le duele que es una cosa maravillosa y yo todos los días duermo con ella, dormimos en la misma habitación con una cama pegada y ella manda. Cuando quiere estar sola se va cuando no me aguanta y para mí, de verdad, estoy enamorándome de mi niña y yo creo que muchas madres me van a entender y no quiero ser malinterpretada, pero yo me he ido enamorando poco a poco. No fue un flechazo a primera vista".

En cuanto a si está abierta al amor, la presentadora nos asegura que no lo busca, pero tampoco lo descarta: "mi vida ahora mismo es un asco, en ese terreno porque yo trabajo, la niña, ahora tengo dos programas y el día que tengo libre es para estar con ella, entonces es muy difícil enamorarse con esa rutina, pero bueno. Yo estoy súper abierta, preparada, el estado mejor de una persona es estar enamorada y no lo descarto. Soy un poco antigua, me cuesta un poco, pero cuando me lanzo, me lanzo a tope".