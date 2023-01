Netflix continúa en su lucha por no perder suscriptores a base de recopilar nuevos estrenos. La plataforma está aprovechando la cercanía a la Navidad para llenar su catálogo de nuevas apuestas que inviten a pasar las tardes en familia frente a la televisión. Sin embargo, de vez en cuando las expectativas puestas en algunas de estos estrenos no son cumplidas y, por tanto, la empresa se ve obligada a tomar medidas al respecto.

Pero no todos los espectadores requieren del estreno de nuevos títulos constantemente para disfrutar del cine. Algunos necesitan recuperar clásicos de la historia. Es por eso que Netflix y otras plataformas deciden hacer desembolsos en historias que el público ya conoce, pero que no pasan de moda.

Las series y películas de estreno son en realidad las que nutren la mayoría de las ocasiones la plataforma. Los catálogos se llenan de títulos originales producidos por cada empresa, nutriendo con contenido de todos los países y en gran variedad de idiomas. Por mucho ruido que hagan algunos de estos anuncios, el resultado no llega a ser del todo satisfactorio para la plataforma y hay que tomar decisiones. Es lo que ocurrió con una de las últimas producciones de la empresa que prometía la vuelta de las historias de misterio, en la línea de otras producciones como ‘Dark’.

1899 llegó al catálogo el 17 de noviembre del pasado año. Entre su reparto puede encontrarse un nombre familiar: Miguel Bernardeu -dado a conocer por su aparición las primeras temporadas de ‘Élite’-. Baran bo Odar y Jantje Friese son los creadores de esta ficción ambientada en un barco destino Londres a Nueva York que finalmente no tendrá segunda temporada. Las razones no han sido del todo aclaradas, pero fue Baran bo Odar el encargado de anunciarlo por su cuenta oficial de Instagram. El comunicado comenzó despidiéndose de sus seguidores: “Nos hubiera encantado seguir con este increíble viaje con una segunda y tercera temporada como ya hicimos con ‘Dark’, pero a veces las cosas no pasan como las planeamos, así es la vida”. Finalmente, ambos creadores quisieron despedirse de los seguidores: “Sabemos que va a decepcionar a millones de fans, pero queremos dar las gracias desde el fondo de nuestros corazones que fuerais parte de esta maravillosa aventura. Os queremos. Nunca os olvidaremos”.