Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña reaparecen en las redes sociales después de que estallase el escándalo del supuesto affaire con Alba Carrillo. Ambos han publicado en sus perfiles de Instagram un mensaje de felicitación navideña tras semanas apartados del foco mediático, lanzando un mensaje a los seguidores que se ha preocupado por ellos.

"Después de casi 30 días sin pasar por aquí, me paso de manera breve para agradecer las muestras de cariño recibidas, para desearos unas felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos, para desear mucho ánimo y mucha fuerza para la gente que trabaja estos días, algo que conozco bastante bien, por lo que empatizo mucho con ellos. Os mando un beso enorme y, como digo, punto de inicio. Empezamos a vernos por aquí", aseguró el ganador de 'Supervivientes 2020' en esta historia.

Más extensa en su mensaje ha sido Alicia Peña, que también ha roto su silencio en su perfil de Instagram: "Debido a la gravedad de lo que hemos sufrido y tras cuatro semanas sin pronunciarnos, queremos dar las gracias a todas las personas que nos habéis apoyado. Nuestro único fin es que se respete nuestra intimidad y privacidad".

Pero, además, ahora han tomado medidas contra los colaboradores de Sálvame por las informaciones sobre ellos que se han dado los pasados días en el programa. Miguel Frigenti, Kiko Matamoros y Rafa Mora han recibido tres burofaxes en ‘Sálvame’ y durante la emisión en Mitele Plus, se ha destapado el motivo. Y no solo eso, un cuarto ha llegado para María Patiño, que ha reaccionado en directo.

Rafa Mora ha desvelado que se lo envían los abogados de la pareja de Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña. El colaborador ha relatado los motivos que le pone en la carta por lo que le dan este toque de atención: “Di una información que pensaba que era real, si no es así mis más sinceras disculpas y rectifico”.

Kiko Matamoros también lo ha recibido de la pareja, en referencia a las declaraciones realizadas en una exclusiva en la revista Lecturas, algo a lo que ha reaccionado el colaborador rompiendo el papel y diciendo unas palabras: “Me he calentado, el único que se tiene que retractar eres tú”.

Miguel Frigenti ha sido el siguiente en hablar sobre esto, tras leer lo que le tienen que decir: “No pienso pedir perdón ni retractarme por hacer mi trabajo, dije la información que me había llegado, nunca confirmé nada”.

Pero también ha llegado un cuarto burofax, dirigido directamente a María Patiño, por lo que ella ha querido decir algo en medio del plató. “Me he peleado por defender a Alicia desde el minuto uno, la he defendido porque es la victima de esta situación. Pero claro, cuando me encuentro con esta carta hay algo que no me cuadra”, ha entonado la presentadora.

María se ha dirigido directamente a Alicia Peña que pediría perdón público si te faltase el respeto siendo mi mujer, si no cuento la verdad dejándote a los pies de los caballos, si jugase con su profesión y no la mía, pero por esto “no pido perdón público” porque es tu marido quién tiene que pedírtelo.