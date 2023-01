La revista Hola desvelaba la noticia y ahora sus protagonistas han sido los encargados de confirmarla con una canción romántica y un beso de película con el que han gritado al mundo que están enamorados y que no pueden ser más felices juntos. Sí, nos referimos a Ana Guerra y Víctor Elías. ¡Puro amor!

Conscientes de que lo suyo era ya un secreto a voces después de ser pillados disfrutando de un romántico paseo por la capital y de haber visto al inolvidable Guille de 'Los Serrano' en actitud cómplice con su suegro (el padre de Ana, con el que se lleva a las mil maravillas), la cantante y el músico han decidido compartir su felicidad con sus seguidores con un precioso vídeo con el que sobran las palabras.

Una grabación de poco más de dos minutos de duración en la que la artista canaria aparece cantando mientras a su lado, tocando el piano y dedicándole miradas de auténtica adoración, Víctor Elías. Una canción escrita por la propia Ana - inspirada por su nueva historia de amor, como ella misma ha confesado - que ha mostrado por primera vez a sus fans y que han terminado de la manera más romántica posible: dándose un beso de película antes de fundirse en un tierno abrazo.

Ahora, la pareja suele actuar juntos en escenarios y Natalia Sánchez, que dio vida a Teté en la popular serie de Telecinco, ha compartido una precios fotografía junto a la pareja. "ELLOS No sé cómo puede caber tanto talento en dos cuerpos tan chiquititos. Ayer volví a ver a @lalias3 tocando en un escenario(si, creo que mi “vida social” últimamente, se reduce a ir a ver a Víctor tocar… debería hacer algo al respecto…) Bueno, sigo: Él, una vez más, volvió a sorprenderme con su talento y su versatilidad pero eso ya lo esperaba... Lo que no esperaba (porque nunca la había visto en directo) fue lo de ella… ¡Madre mía! Qué voz, qué talento, qué presencia… Nada que envidiar a “una de las grandes” porque ella YA ES una de las grandes del panorama nacional… Ayer aluciné con el concierto, con la SÚPER dirección musical de Víctor, con @sergiojrojas 🎸 y con ella… Al acabar, pasé al camerino, Víctor nos presentó y es(como ya me habían dicho) ¡para comérsela! 😍¡Gracias por el conciertazo de ayer, parejaza! ¡Ya estoy deseando veros otra vez dentro y fuera del escenario! PD: @anaguerramusic no lo sabe pero… la he adoptado como “cuñada postiza”… PD: @lalias3 , no te pongas celoso que te conozco… ¡nos vemos el miércoles para comer que hay muuuucho que contar!Gracias una vez más!Te ai lov yu!".

Un mensaje que él también ha contestado en redes. "Que me maten si no soy el hombre más afortunado del mundo por mezclar mi profesión, mi amistad y hermandad y el amor en la misma foto! Gracias, mil gracias @natasanchezmol por llevar años viéndome crecer @anaguerramusic ser tu cómplice es lo mejor que me ha pasado!!".

Y a su vez, Ana Guerra compartió también: "Ayer Barcelona me dió muchas sorpresas pero esta fue muy especial Eres encantadora @natasanchezmol y tienes una luz preciosa. Gracias por tus palabras "