Aitana continúa reafirmando su popularidad a nivel internacional. Con tan solo 23 años, la catalana ha realizado colaboraciones con artistas nacionales e internacionales como Sebastián Yatra, David Bisbal o Sangiovanni. Desde su salida de la academia de OT, la carrera de Aitana se disparó y no tardó en hacerse un hueco en la industria nacional.

Después le llegaría el éxito en otras partes del mundo y recientemente le surgiría la oportunidad de probarse en otra faceta artística: la actuación. Netflix ha contado con ella para protagonizar una comedia romántica que comenzó sus grabaciones en el mes de mayo y en la que interpreta a una pianista que tiene problemas de convivencia con su vecino. La narrativa causó enorme revuelo tras el anuncio, ya que la historia es muy similar al caso real que vivió su compañera de concurso, Ana Guerra.

Pero antes de estrenar este proyecto, protagonizó junto a Miguel Bernardeu otra serie para Disney +. La ‘La Última’ generó gran revuelo, tanto por todo el empeño puesto en su estreno como por el ascenso de los rumores en torno a su situación sentimental. Aun en pleno foco mediático, sin embargo, a Aitana le queda por delante la publicación de su nuevo disco este año, tal y como ella confirmó en su último concierto.

Una cantante de la talla de esta artista suele generar bastante expectación entre sus fans, expectantes por las nuevas colaboraciones musicales que traerá tanto este disco como otros proyectos al margen. Sin embargo, tampoco quedan fuera las anécdotas personales que de vez en cuando los cantantes se ven confiados para compartir. Una de aquellas divertidas anécdotas la compartió en el año 2021 en el programa de Cadena 100 ‘De Sábado’, dirigido por Christian Gálvez. Allí los presentadores le preguntaron acerca de si le gustaba cómo salía en su foto de DNI. Precisamente, Aitana tiene una canción junto a su amigo ‘Marmi’ llamada ‘Tu foto del DNI’.

La artista entonces compartió que, con 17 años, perdió su DNI en Connecticut y en un principio no quería decírselo a sus padres, pero tuvo que contárselo para poder ir a una fiesta. La catalana acudió junto a su padre a hacer cola sin cita previa ya que no habían citas por esas fechas: “Realmente llegamos a las seis de la mañana y yo tenia ya una foto donde me veía monísima. De repente, llegué y me dijo el chico que habían impuesto una ley con la que se tenia que ver la cara y no podía llevar flequillo”. En ese momento, contaba Aitana, que siempre había llevado flequillo, tuvo que acercarse a un fotomatón que además estaba roto para tomar otra fotografía: “No tenía pinzas para recogérmelo, así que me lo tuve que abrir como una cortina hacia atrás. La foto era horrible pero yo con mis ganas de ir a la fiesta fui con todas. Eso estuvo en mi vida durante tres años y cuando la gente veía la foto me decía que me había operado la cara”.