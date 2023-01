La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

Laura Moure aporta vida y energía a cada programa de La ruleta de la suerte, junto a su mano derecha y presentador del programa, Jorge Fernández. Durante sus siete años como copresentadora del concurso, hemos podido conocerla más a fondo a través de sus intervenciones en los paneles y descubrir así muchos secretos sobre ella.

Divertidas anécdotas, toda una auténtica fan de la serie ‘Friends’, 'hater' de las verduras y grandes confesiones que reflejan su personalidad más sentimental y sincera… ¡siempre se deja guiar por el corazón!

Laura Moure nos ha regalado muchos momentos llenando de luz y alegría el plató de La ruleta de la suerte, incluso desvelando qué es lo que más odia y sus grandes hobbies, entre los que destaca su pasión por el canto. Nacida en Madrid el 11 de mayo de 1985, Moure tiene una vida detrás del concurso que poca gente conoce. Ha aparecido en series del calibre de "Hospital Central" o "Al filo de la ley", y ha salido en películas como "Combustión", acompañada por Álex González. Además, recientemente ha aparecido en diversos programas de Pasapalabra, en los que se la veía radiante.