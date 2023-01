Alejada del foco mediático desde que abandonó 'Sálvame' el pasado mes de marzo, Carlota Corredera da pequeñas pinceladas de su nueva vida a través de sus redes sociales. Viajes con su marido, Carlos de la Maza, y con su hija Alba - como su reciente escapada a Jávea - iniciativas solidarias como poner a la venta parte de su armario por una buena causa y, sobre todo, descansar de la vorágine que supuso su exposición mediática por su apoyo sin medias tintas a Rocío Carrasco tras el estreno de la docuserie.

Un posicionamiento que le pasó factura y le granjeó numerosos enemigos - como los seguidores de Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno y la familia Mohedano - pero del que no se arrepiente para nada, como asegura con una gran sonrisa.

"Estoy muy bien y ahora mismo estoy disfrutando mucho del tiempo que no he tenido durante muchísimos años. Me lo he tomado todo con más calma y me estoy dedicando más a mí y a mi gente. Yo estoy muy contenta" confiesa, dejando claro que no echa de menos su trabajo en televisión.

Unas declaraciones que ha hecho en el entreno de la segunda temporada del programa 'LOL: Si te ríes pierdes', donde presumió de un intenso bronceado - fruto de sus recientes viajes - con un top rosa que combinó con pantalones y maxi blazeren color negro.

Una reaparición muy esperada en la que, como no podía ser de otra manera, aprovechamos para preguntar a Carlota por la nueva edición de 'Supervivientes' y por el concurso que están haciendo sus amigos Kiko Matamoros y Anabel Pantoja a los que, para nuestra sorpresa, admite que no está viendo. "Para desconectar, para reconectar conmigo y poder cargar pilas para los proyectos futuros, necesitaba desconectarme y, sobre todo, desintoxicarme de todo, de estar tan pendiente de todo, de todos y tengo pequeños titulares de cómo va la cosa, pero de verdad que no estoy viéndolo. De momento, no tengo mono de reality pero si lo tengo, desde luego lo veré" apunta, desvelando hasta qué punto se ha alejado de todo tras abandonar 'Sálvame'.

¿Nuevos proyectos? Eso parece, pero la presentadora explica que todavía "es muy pronto" para poder adelantar nada. "Hay tele y hay cosas que no son tele, eso es todo lo que te puedo decir" desvela, insistiendo en que ahora no piensa en volver a la carga, sino que su "prioridad" es "cargar las pilas, que es lo que más necesito para poder afrontar cualquier cosa". "Hay proyectos, hay ideas, cosas que se van perfilando pero ahora mi prioridad es recuperarme de tanto trajín, tanta exposición y tanto, tanto" confiesa sonriente.

Además, y después de estar con ella, Carlota nos cuenta cómo se encuentra Belén Esteban tras su complicada operación de tibia y peroné.