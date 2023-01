Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña reaparecen en las redes sociales después de que estallase el escándalo del supuesto affaire con Alba Carrillo. Ambos han publicado en sus perfiles de Instagram un mensaje de felicitación navideña tras semanas apartados del foco mediático, lanzando un mensaje a los seguidores que se ha preocupado por ellos.

"Después de casi 30 días sin pasar por aquí, me paso de manera breve para agradecer las muestras de cariño recibidas, para desearos unas felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos, para desear mucho ánimo y mucha fuerza para la gente que trabaja estos días, algo que conozco bastante bien, por lo que empatizo mucho con ellos. Os mando un beso enorme y, como digo, punto de inicio. Empezamos a vernos por aquí", aseguró el ganador de 'Supervivientes 2020' en esta historia.

Más extensa en su mensaje ha sido Alicia Peña, que también ha roto su silencio en su perfil de Instagram: "Debido a la gravedad de lo que hemos sufrido y tras cuatro semanas sin pronunciarnos, queremos dar las gracias a todas las personas que nos habéis apoyado. Nuestro único fin es que se respete nuestra intimidad y privacidad".

"Tenemos que ir un poco en contra de esa idea de aparentar, no tenemos que aparentar, tenemos que ser (...) Se han contado anti historias sobre mí, pero me estoy recuperando y os quiero volver a dar mi mejor versión (...) A nuestros pequeñines les hemos protegido un montón, cada palo que te llevas es un aprendizaje y quienes saben reconstruirse sacan su mejor versión, el dolor hay que usarlo para impulsarse", dijo la coach.

En su post también ha dado diferentes consejos por los que ha suido muy criticada. "Me parece vergonzoso que sin ningún tipo de estudio oficial , puedas llegar a “recomendar” pensamientos positivos y hablar de Psicologia . Soy psicóloga clínica y para ello he estudiado una licenciatura de 5 años y un Máster. Un respeto hacia la salud mental y sus profesionales 2. "Con todo el respeto del mundo, un simple curso, un máster, 4 libros que leas de autoayuda no es suficiente para dar lecciones a miles de personas de algo tan importante como es la SALUD MENTAL. Como personajes públicos, tenéis un plus añadido al cuidado y mensajes que se lanzan a la sociedad. Por favor, fórmate bien, cursa Psicología o Psiquiatría. Son formaciones rigurosas, regladas y oficiales. Ojalá deje de haber tanto intrusismo y se regulen las profesiones como toca. También, las personas que necesitemos ayuda, acudamos a profesionales y no a cualquier Gurú o vende humos". "Desde luego el daño que están haciendo estos coachs para ganar dinero basándose en el buenrrollismo..la psicología tiene una base científica que se puede demostrar,mezcláis términos sin tener ni idea de lo que habláis,habláis de las emociones como si fueran constructos sin sentido,sin base científica…por no nombrar más cosas…lo que tenemos que estudiar los que elegimos la carrera de psicología para que luego estas cosas se pongan de moda y vayan de gurús dando consejos así “para todo el mundo”,como si en el campo de la psicología todo se pudiera aplicar a cualquier caso…esto no debería estar ni permitido y demás deberían regularlo ya de una vez,más de un@ ha acabado cayendo de la nube en la que estos charlatanes los meten,para darse de bruces con ka realidad de un trastorno mental,que está gente ni saben ni están capacitados para tratar..esto es intrusismo puro y duro y deberían regularlo pero ya