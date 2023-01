En pleno debate sobre su posible regreso a España, el rey emérito ha reaparecido en público en el partido de tenis que este viernes está disputando el español Rafael Nadal contra Andy Murray en Abu Dabi, según unas imágenes a las que ha podido acceder El Periódico de España, diario que pertenece al mismo grupo editorial que este medio.

Juan Carlos I abandonó España en agosto del pasado año, según comunicó Zarzuela, tras una "meditada decisión" y "ante la repercusión pública" que venían teniendo las consecutivas informaciones sobre sus cuentas en paraísos fiscales. Con su salida de España, decía el comunicado, pretendía "contribuir" a que su hijo y actual jefe del Estado pudiera desarrollar su función "desde la tranquilidad y el sosiego" que requiere el cargo.

Desde entonces, ha sido contadas sus apariciones en público. La de este viernes es una cita especialmente relevante. Según las imágenes a las que ha accedido este medio, Juan Carlos I ha acudido a disfrutar de la reaparición del tenista Rafa Nadal, que tras cuatro meses de lesión este viernes se está enfrentando en el Mubadala Tennis World Championship contra el británico Andy Murray.

Un equipo de ‘Viva la vida’, capitaneado por Diego Arrabal, viaja hasta Abu Dabi con la intención de localizar al Rey Emérito y captar cómo es el día a día de Juan Carlos I. Lo consiguen, le graban y fotografían pero sucede algo desagradable: son sorprendidos por seis miembros de la seguridad del rey y comienzan a vivir un auténtico infierno.

Diego Arrabal ha contado en directo qué ha sucedido: los escoltas y miembros de seguridad del Rey Emérito le requisan los móviles y todo su material, el cual es borrado. Después, son retenidos en contra de su voluntad durante cuatro horas: “Estamos muy cansados, llevamos noches sin dormir. Todavía con un poco de miedo en el cuerpo” le confiesa el paparazzi a Emma García.

Para abandonar los Emiratos Árabes, tanto Diego Arrabal como el equipo que le acompañaba, tuvieron que firmar un escrito con el que no estaban de acuerdo, pero finalmente accedieron para poder salir de allí. Volaron hasta París y están a la espera de recuperar su material de trabajo. Su testimonio es realmente sorprendente.

No obstante, parece que el público ni se cree lo que cuenta este colaborador, ni aceptan su participación en el programa, tal y cómo han manifestado los seguidores del espacio presentado por Emma García. "Seguramente todo lo que están contando Diego arrabal es mentira". "Este hombre vende humo, mucho ruido y pocas nueces, ya han dado imágenes del Rey esta mañana viendo jugar al tenis a Nadal y sin tanta tontería". "Felicidades a los guionistas del programa esto del Arrabal parece un capitulo de una serie de Netflix".

De hecho, esta exclusiva enerva al respetable, que pide la cancelación del programa por sus exclusivas y forma de dar las informaciones. "Porqué os vais de un tema a otro continuamente aburrís , cansais,mareais si es una táctica de cebar para enganchar al espectador que sepáis que no funciona chao". "l Diego Arrabal tenían que no haberle dejado salir de ese pais,porque nos hubiéramos salvado de un macarra como él." Además, un sector de la audiencia se ha mostrado molesta con Emma García y pide la vuelta de Toñi Moreno, que sustituyó a la actual presentadora en verano. "En serio... @EmmaGarciaWeb es así de tonta o se lo hace... No se de quien fue la brillante idea de quitar a @tmorenomorales". "Mucho mas real y natural Toñi. Emma parece un robot hablando sin empatía".