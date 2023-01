Ya son las ocho ha conseguido encontrar su hueco dentro del difícil horario en el que tiene que competir. El espacio presentado por Sonsoles Onega es el rival directo del peso pesado de la franja de la tarde, Pasapalabra. No obstante, este magazine ha sabido buscar su sitio y enganchar a millones de espectadores que siguen con interés los culebrones que copan los principales programas de Telecinco.

Además, el espacio ha recibido una buena noticia. "En 'Ya son las ocho' estamos de celebración. El programa tiene nueva colaboradora, y no es otra que la mismísima Rocío Flores. La hija de Antonio David se sentará a partir de ahora en nuestro programa y podremos conocer más datos sobre su pareja Manuel, la nueva vida de su padre, o en qué punto se encuentra la relación con su madre, Rocío Carrasco. Gloria Camila se ha alegrado mucho al conocer la noticia. "Me parece muy bien. Ya sabéis que a Roció la amo con locura y está bien que esté en este espacio. Somos un buen grupo que se lleva bastante bien y es alegre pese a tener algunas diferencias, no vamos al machaque de nadie". asegura la hija de 'La más grande'. La noticia no ha hecho la misma ilusión a todos los colaboradores. Alexia Rivas teme por la actitud de Rocío en 'Ya son las ocho'. "No va a querer que yo esté", asegura desde el programa.

El demoledor mensaje de Rocío Flores a su padre para celebrar San José

Rocío Flores es una de las personas más buscadas del mundo del corazón. Y no es de extrañar. Está en boca de todos primero como la hija de Antonio David Flores y luego como su máxima defensora. Por eso muchos estaban pendientes de como celebraría la nieta de Rocío Jurado su particular San José. Y lo hizo como se esperaba de ella. Con un mensaje más que cariñoso hacia su padre, al que parece que quiere respeta y admira.

Flores colgó un mensaje en redes sociales más que cariñoso y en el que no dejaba lugar a la imaginación. Está con su padre y con lo que se espera de él. De su padre, obviamente, también se habla. Y de lo que cuenta y lo que gana con su canal de Youtube.

El estreno de la nueva edición de "Supervivientes" está a la vuelta de la esquina y Telecinco ya se encuentra realizando los primeros acercamientos a los que posiblemente se convertirán en concursantes de uno de los realities más duros de la televisión. Unas negociaciones que han comenzado de cara a la edición que la cadena planea estrenar el próximo mes de abril.

Es pronto para hablar de confirmaciones. Los posibles nombres comienzan a hacerse públicos durante las semanas previas a su estreno pero, sí que empieza a haber algunos que están sonando con mucha fuerza de cara a una posible participación si las conversaciones y negociaciones llegan a buen puerto.

El último en sumarse a las quinielas ha sido Antonio David Flores. Su participación parecía totalmente descartada por el veto que Mediaset le aplicó tras el lanzamiento del documental de Rocío Carrasco, pero cosas más raras se han visto en Telecinco. El excolaborador ha llevado a juicio a los responsables de la productora de Sálvame (La Fábrica de la Tele), pero Supervivientes pertenece a otra productora. Además, su ahora exmujer, Olga Moreno, fue la ganadora de la última edición del reality en plena emisión del documental.