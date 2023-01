No está pasando un buen momento. Se le acumulan los reproches de sus compañeros de que debe dinero a varias personas de Mediaset (e incluso a su casero), han hecho que no esté en su mejor momento. Hoy mismo en una entrevista en Viva la Vida Bollo atribuía su situación a su vuelta a la pequeña pantalla y al mal momento que está pasando como empresaria. Y amenazaba con dejarlo todo. "Me duele mucho todo, ver como está mi familia y todo", resumió. Lo cierto es que parece que se le acumulan los frentes.

Raquel Bollo cargó hace días contra sus compañeros. Realizó varias declaraciones en contra de 'Sálvame' por las constantes acusaciones contra ella. La excolaboradora del programa de Telecinco quiso arremeter contra su antiguo equipo de compañeros de forma tajante y desde 'Viva la vida' tras los últimos ataques contra ella. En los últimos días ha ocupado gran parte del tiempo del formato con numerosas insinuaciones y acusaciones que le han hecho estallar.

Esta semana, el formato diario sacaba a la luz presuntas deudas de Bollo que seguía sin pagar, como es el caso de una factura de una cantidad desorbitada a su antiguo casero. Esto provocó que sus hijos Manuel Cortés y Alba entraran en el programa para defenderla de los ataques de los colaboradores.

Este mismo sábado, Raquel Bollo ha respondido de forma tajante desde el plató de 'Viva la vida' a las acusaciones y ha mandado una advertencia: "Cuando digo que no quiero que mis hijos entren en 'Sálvame' es porque me da miedo por ellos y, aunque la mierda venga hacia mí, a mis hijos que ni les toque, si alguna vez me habéis tenido algo de cariño os pido que no metáis a mis hijos en esto".

Raquel Bollo no ha podido evitar derrumbarse y romper a llorar: "Estoy cansada, soy una mujer fuerte, así me considero, y tengo fuerzas, pero las quiero gastar en mi vida de fuera. Mejor o peor, pero es mi vida. En mis proyectos, ilusiones, que me hacen sentir bien…", confiesa la colaboradora.

"No tengo más fuerzas para estar justificándome, yo no se las pido a nadie, me alegro por todo el mundo y de los errores de los demás me preocupo, más que alegrarme. Soy consciente que hay informaciones que salen, y después ya considero que son cosas que yo no voy a estar toda mi vida demostrando. Las demostraré donde tengo que demostrar", advierte, anunciando que ha tomado medidas legales para poner fin a este conflicto. Supuestos impagos a un casero, su profesionalidad al frente de su tienda de ropa (y la calidad de las prendas) y las deudas que tiene con sus compañeros. Estos son los temas que se han tratado durante estos últimos días.

"Estoy muy tranquila, pero hay cosas que son de más. La vida íntima de una persona, si tiene más o no, ¿por qué tengo que justificar si he sido más gastosa o no? ¿Podré gastarme el dinero que yo quiera? Sí, tengo una deuda con Hacienda porque he comprado varias propiedades, he hecho inversiones y he cometido errores, económicamente me han dado muchos palos. Tengo que liquidar la parte que me quede". "Les mando un beso muy grande y todo mi cariño, así se lo hice saber, a Belén Esteban y a Gema López, no me gusta ver a gente sufriendo por mí y han sacado la cara por mí. Que cada uno haga su trabajo como quiera, que digan lo que quieran, yo voy a seguir luchando. tengo errores, como todo el mundo, pero es que... desde que empecé en la tele, he tenido que ir como los burros, palante, justificándome por todo", añade.