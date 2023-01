A pocos días de que den inicio las fiestas más entrañables del año, Alejandra Rubio ha recibido uno de los golpes más duros de los últimos tiempos. Y es que tal y como ha revelado la hija de Terelu Campos con un desgarrador mensaje publicado en sus redes sociales, este martes ha encontrado muerto a uno de sus gatos, Salem.

"Esta mañana me he despertado como un día cualquiera, me he vestido y cuando he ido a la cocina para hacerme el desayuno antes de irme a clase, mi gatito Magic ha venido a saludarme como todas las mañanas pero Salem no" ha contado, explicando que al creerse que su mascota estaba "dormida en su camita" se ha acercado a darle un beso de despedida cuando, horrorizada, se ha dado cuenta de que el minino "no respiraba"

Con un "miedo horrible", Alejandra ha llevado a Salem al veterinario, que ha confirmado sus peores presagios... "estaba muerto" ha confesado "completamente destrozada". "No tenía ni 4 años mi gatito precioso" se ha lamentado, preocupada además porque su otra mascota, Magic, "se queda solo". "Me da mucha pena porque no para de buscarle y no sabe que Salem no va a volver" se ha lamentado.

Una pérdida especialmente dolorosa para la colaboradora que, sin ocultar su desolación, revela la "especial conexión" que tenía con el animal: "Todos mis amigos siempre me han dicho que Salem era yo en gato" ha concluido, compartiendo a modo de homenaje diferentes imágenes con el gatito negro que la acompañaba desde que, con 18 años, se independizó de Terelu y comenzó una nueva vida en la que el minino siempre fue su fiel compañero.