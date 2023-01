Telecinco ha estrenado ‘Para toda la vida: The Bachelorette’. Sheila Martori, la gran protagonista del programa, se lanza a encontrar al hombre de su vida entre 20 jóvenes solteros dispuestos a conocerla a través de una romántica aventura con una sucesión de encuentros, charlas y experiencias inolvidables propuestas por este formato de éxito internacional presentado por Jesús Vázquez. Cada encuentro, cada experiencia, cada charla irán dejando su poso, para bien o para mal, en el corazón de Sheila y sus pretendientes. Pero el momento decisivo de cada programa será la Ceremonia de la Rosa, en la que Sheila se pondrá frente a frente a cada uno de ellos y entregará una rosa a aquellos con los que desea continuar la aventura. Los que no reciban la flor deseada serán inmediatamente eliminados; los que la reciban, tendrán la oportunidad de seguir conociendo a la joven, siempre que ellos también decidan aceptar tan simbólico regalo.

¿De qué va el concurso?

'Para toda la vida: The Bachelorette' tiene como protagonista a Sheila Martori, una arquitecta de 26 años que se considera muy romántica y que cree en el amor para siempre.

Sheila tendrá la oportunidad de conocer a veinte pretendientes que intentarán que la joven vuelva a confiar en el amor y conquistarla. Veinte chicos totalmente diferentes que acompañarán a Sheila en el camino donde el romanticismo, la magia y el amor serán las piezas clave de este nuevo programa.

“Al ir poco a poco confiando en mí misma, ha sido cuando esa coraza se ha roto y por fin he podido sentir de verdad. He tenido relaciones tóxicas y no me he sentido completa. No me abría a nadie y no me he sentido valorada por las personas que he tenido al lado”, ha confesado Sheila Martori antes de comenzar esta aventura. A lo largo de diez capítulos, viviremos con ella todas sus emociones y sabremos si por fin ha conseguido su final feliz.

Sin embargo, el estreno no ha ido nada bien para la cadena y el batacazo ha sido bastante sonado. Este estreno se ha convertido en el menos viste de la temporada y eso que iba en horario prime time. Bachelorette solo consiguió un 8.7% de cuota y 844.000 espectadores, según informa el portal especializado en televisión Vertele.

La audiencia de las tardes también está bastante repartida. Las tres ediciones de Sálvame (Limón, Naranja y Sandía) rozan el 1.200.000 espectadores y prácticamente empatan con sus rivales directos, la serie Amara es para siempre e Y ahora Sonsoles. Tierra Amarga y, sobre todo, Pasapaalbra, continúan imbatibles.

Paula Echevarría estará en 'Para toda la vida: The Bachelorette'

Antes del gran estreno, Sheila Martori y Jesús Vázquez estuvieron en la tercera semifinal de 'Got Talent' para avanzar algunos detalles que lo que estamos a punto de ver. Con ello, ¡descubrimos que Paula Echevarría ayudó a Sheila con sus pretendientes! Un casting hecho casi a medida y es que la compatibilidad entre Sheila Martori y los chicos es altísima. Cada uno tiene algo que ella busca. ¿Quién será el que compartirá el resto de sus días en pareja?