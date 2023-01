Las revistas del corazón han llegado a los quioscos con potentes exclusivas. Ruptura sorpresa de dos de las celebrities más queridas de nuestro país. Según revela en exclusiva la revista Lecturas, Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau han roto su relación tras cuatro años de amor y apenas unos días después de derrochar complicidad en la presentación de su primer trabajo juntos, la serie de Disney+, 'La última'.

Tal y como asegura la publicación, el actor habría abandonado el chalet de la cantante - donde vivían juntos desde septiembre de 2021 - se habría llevado ya todos sus enseres de allí y habría regresado al hogar familiar con sus padres, Ana Duato y Miguel Bernardeau, que están siendo sus grandes apoyos en estos duros momentos.

Nada hacía presagiar que la pareja atravesaba una grave crisis - o incluso que ya habrían roto su noviazgo - durante la première de 'La última' el pasado 29 de noviembre, cuando les vimos derrochar complicidad y gestos de cariño ante las cámaras. Enamorados, tanto Aitana como Miguel intercambiaron piropos y confesaron lo fácil y bonito que había sido trabajar juntos en el que, reconocían, les gustaría que fuese el primer proyecto de muchos.

Pero no ha sido la única bomba de la semana. A la sierra madrileña se fue Alexia Rivas con un político. la colaboradora del Fresh parece volver a estar ilusionada y en esta ocasión ha sido vista en compañía de un político del PP disfrutando de un día en Navacerrada.

Este joven tan atractivo de 29 años, de cara guapa y muy buena planta, es un chico muy bien formado y Licenciado en Ciencias del deporte. Las primeras imágenes de los dos juntos son del pasado 29 de noviembre, lo que nos confirma que cuando Alexia conoció a Willy Levy ya tenía el corazón ocupado.

“Es muy temprano, no puedo negar la evidencia. Estamos quedando, nos estamos conociendo… Nos conocemos desde hace dos meses y pico, y nos llevamos muy bien”, ha asegurado Alexia Rivas cuando Joaquín Prat le ha preguntado si tenía un nuevo novio. La colaboradora está feliz, pero quiere ser prudente y no adelantarse a los acontecimientos.

Alexia ha despertado la curiosidad por el lugar en el que conoce a sus parejas e Isabel Rábago ha tenido claro dónde no los conoce “En la sede de Podemos no están, hay que saber dónde ir”. Pero Alexia ha explicado que ha sido un momento Rey Felipe viendo a Letizia en el informativo “Fue gracias a vosotros, me vio en ‘Ya es mediodía’… El pobre cambió de canal”.