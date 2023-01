Jorge Fernández es junto a Joaquín Padilla un elemento fundamental en la historia de La Ruleta de la Suerte. Ambos llevan desde el principio apostando por el programa y han generado una complicidad entre ellos que llena el espacio de momentos icónicos donde además los concursantes disfrutan. En varias ocasiones han acaparado mensajes en redes sociales por cualquier circunstancia y eso ha colocado al programa en tendencias.

Pese a su longevidad, parece no perder fuerza y tampoco sus caras conocidas. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Pese a que Joaquín Padilla, el líder de la banda que ameniza los descansos entre panel y panel, sea sobre el que se centran más miradas, Jorge Fernández no pasa desapercibido. El presentador es muy querido por el público y hoy se lo ha demostrado una de las concursantes. El programa esta vez era especial, distinto al de otras ocasiones. Y es que, en vez de contar con tres concursantes, fueron un total de seis los que acudieron a intentar hacerse con el bote. Eso sí, lo hicieron por equipos, formados por abuelos y nietos.

Uno de estos equipos ha sido formado por Sole y Laura, cuyo objetivo era conseguir dinero para hacer un viaje juntas a Holanda a ver tulipanes, ya que a ambas les encantan las flores. En ese momento, Sole ha querido sorprender a Laura Moure y a Jorge Fernández con un pequeño detalle. “Como has dicho antes, me gusta hacer manualidades y os he traído una cosa que he hecho a ganchillo”, comentó la concursante. “Qué bueno, Sole, qué maravillosa eres. Dame un beso”, decía el presentador mientras se acercaba a recoger el detalle, guardado dentro de un sobre. “Mira qué bonito, Laura”, comentó Fernández mientras sacaba el colgante de Papá Noel para enseñárselo a Laura Moure, que agradeció desde el panel el detalle de la concursante.

Nueva canción en directo del cantante de la Ruleta de la Suerte

Con motivo de la celebración de la Navidad, La Ruleta de la Suerte quiso celebrar un especial para estas fechas antes de irse de vacaciones. El plató y los paneles se han empapado de la temática navideña, que ha contagiado hasta a la banda de música. Padilla, junto a sus músicos, ha sorprendido a la audiencia con un villancico propio felicitando las fiestas, un tema con un toque de rumba y alegre. Esta sorpresa no ha pillado desprevenida al público, ya que es algo que los músicos llevan haciendo desde hace años cuando en el programa comiezan a celebrarse estas fechas.