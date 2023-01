¡Épica en Pasapalabra! No hay otra palabra que defino lo que ha pasado en el último programa. "Pasapalabra sigue arrasando y es el programa más visto del miércoles: 2.837.000 seguidores y un 25,4% y crece en su liderazgo y se distancia +19 puntos de su nuevo competidor en coincidencia".

Y no es para menos. Rafa volvió a tirar de épica para dejar a todos sin palabras en un rosco impresionante que casi hace vibrar al público como hacía tiempo que no se veía. Rafa tenía un décimo que apunta a ganador de 'El Gordo' particular de 'Pasapalabra'. El sevillano volvió a protagonizar el momento de tensión de llegar a 24 aciertos y estar a sólo uno del bote. Orestes ya presentía que su rival iba a tener su día en 'El Rosco' tras un gran arranque de nueve letras consecutivas.

El sevillano hizo una primera vuelta brillante. Con sólo tres turnos, ha logrado 22 aciertos. Después, sumó dos más y veía cómo se le resistía la 'Z': "Nombre del grupo de artistas fundado por el pintor Mijaíl Matiushin, que toma su nombre de uno de sus manifiestos", le ha leído Roberto Leal. Tocaba pensarse muy bien esa respuesta.

Mientras, Orestes veía cómo la victoria de la tarde se le quedaba casi imposible, nervioso incluso ante la posibilidad de que su rival consiguiera la gesta. Sin embargo, ha logrado concentrarse para ir haciendo sus propios deberes y se ha ido acercando en el marcador.

No obstante, no pudo ser.

Quejas de la audiencia de "Pasapalabra"

Algunos seguidores de "Pasapalabra" están a la que salta. Por eso, no es raro que algunos acusen al programa de beneficiar o perjudicar a uno u otro concursante. Eso es lo que ha sucedido recientemente, después de que un sector de la audiencia haya denunciado que están beneficiado a uno de los concursantes: "Esto huele mal".

Todo comenzó después de que "Pasapalabra" repescase a Rafa Castaño. El andaluz era un viejo conocido de Orestes. Ambos se habían enfrentado en la anterior etapa del programa en Telecinco, protagonizando intensos duelos.

Aunque hubo un sector de la audiencia que celebró la llegada de un contrincante "de nivel" para Orestes, que no veía las cosas complicadas desde la marcha de Jaime, también hubo cierta parte de los seguidores del programa de Antena 3 que recelaron. Y es que vieron que se trataba de una estrategia para ganar audiencia de la cadena que podía interferir en el "fair play" del programa.

Eso son los que ahora acusan también a "Pasapalabra" de beneficiar y perjudicar a algunos concursantes. En este caso, las críticas se han centro en Rafa. Hay quien cree que desde la dirección del programa tratan de ayudarle para obtener mejores resultados que Orestes.

"Rafa contesta las preguntas antes casi que Roberto empieza a decirlas. Es un misterio inexplicable", denunciaba uno de los seguidores del programa, que señalaba que el asunto le olía "muy mal". La respuesta fue apoyada por otros seguidores. También hubo mensajes de otros que telespectadores en la misma línea.

Por supuesto, también en el otro sentido. Hay quien ve fantasmas y que considera que desde la dirección del programa benefician a Orestes. "Le ponen las preguntas más fáciles", afirman.

Desde luego, parece complicado pensar que un programa como "Pasapalabra", líder indiscutible en su franja, beneficie a unos u otros telespectadores. Sí es lógico pensar que la cadena tratará de buscar concursantes atractivos y competitivos para que los espectadores sigan dándoles buenos datos de audiencias.