Fue el pasado verano, siete meses después de su separación de Christian Gálvez, cuando comenzaron los rumores de noviazgo entre Almudena Cid y Gerardo Berodia. A pesar de ser pillada en varias ocasiones en actitud cariñosa y romántica con el exfutbolista la actriz y exgimnasta desmentía esta relación y aseguraba, tajante, que se trataba tan solo de un buen amigo al que conocía desde hace años.

Con el paso de los meses les hemos seguido viendo juntos y, en sus últimas imágenes, han derrochado amor y felicidad paseando abrazados sin importarles que el mundo les vea. Una confirmación sin palabras de que la vitoriana vuelve a estar enamorada y ha pasado página tras su mediática ruptura con el presentador de Mediaset, que poco después de anunciar su separación hacía pública su relación con la también presentadora Patricia Pardo.

Evitando poner etiquetas por el momento a su historia de amor con Gerardo Berodia, Almudena ha reaparecido radiante como embajadora del VII Brindis Solidario de Bodegas Protos - que en esta ocasión apoya el proyecto de Investigación de la Asociación Yo Nemalínica, dirigida a niños con esta enfermedad neuromuscular congénita rara - y, por primera vez, y sin ocultar el momento tan dulce que está atravesando, ha hablado de su nueva ilusión.

- CHANCE: ¿Cómo te encuentras?

- ALMUDENA: Bien, bien. Ahora un poco como removida por que no conocía esta enfermedad. Son niños que no pueden mover el cuerpo porque afecta neuromuscularmente y no tienen el impulso que viene de la cabeza al cuerpo. No pueden hacer algo tan normal como andar y cuando ves que es imposible, que hay que darles voz y conseguir medios para la investigación. Soy una persona muy empática y cuando veo algo así pues lo que pueda hacer.

- CH: ¿La Navidad como se presenta?

- ALMUDENA: Muy bien. Me iré a Vitoria con la familia, con mis padres, con mis hermanos, mi cuñada, mi sobrino y con ganas de comerme unas castañas por Vitoria.

- CH: ¿Sois de villancicos?

- ALMUDENA: Nada, no, yo bailo mucho en mi vida. Soy más de estar con ellos, cenar tranquilamente porque no lo puedo hacer normalmente, vivo lejos de la familia entonces cuando voy un simple paseo con mi padre o comerme unas castañas con mi madre o tomarme un café y un pincho, para mí eso es el lujo.

- CH: ¿Y En fin de año? ¿tienes función?

- ALMUDENA: No, no tengo función. Subiré al monte, me comeré una naranja como cada año.

- CH: ¿Sola o acompañada?

- ALMUDENA: Con mi familia.

- CH: Guapo a rabiar Gerardo Berodia, que lo vi el otro día, por favor, a tu chico que fue a apoyarte al teatro. Monísimo.

- ALMUDENA: ¿Qué te voy a decir yo? El chico es muy guapo, sí, pero no quiero hablar del tema.

- CH: Qué bien tener esa ilusión.

- ALMUDENA: No, no voy a* Es que estoy en un momento en el que estoy muy paciente, muy tranquila en el que estoy intentando descodificar cosas que yo tenía adquiridas, romper unos patrones que yo tenía adquiridos en mi vida y necesitaba reencontrarme.

- CH: Pero bueno, conociéndoos, ¿verdad?

- ALMUDENA: Amigos.

- CH: Cerramos el 2022, ¿con esto también cierras todos los capítulos con tu expareja? ¿No hay nada ya que os una como divorcio o perros que compartir?

- ALMUDENA: Es que lo que es la actualidad para vosotros, para mí ya no lo es.

- CH: Tú ya has cerrado ese capítulo, ya no te liga nada.

- ALMUDENA: Estoy muy feliz porque me he reencontrado.

- CH: ¿En el 2023 un niño?

- ALMUDENA: Mi sobrino, Marco, que me lo como a besos.

- CH: Me imagino que llena de proyectos, ¿verdad?

- ALMUDENA: Sí, teatro que tenemos gira y luego sale el libro el 23 de marzo, 'Caminar sin punteras', que he estado trabajando bastantes meses a lo largo de la escritura y me ha ayudado mucho a ordenarme. Al final es lo que necesitaba y ordeno muchas veces mi vida a través de la escritura como hice con los libros de Olimpia y este me ha ayudado mucho, sobre todo este sí que me ha ayudado a nivel terapéutico.