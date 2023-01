La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público.

Pero hoy venimos a hablar de Laura Moure, la joven azafata de La Ruleta de la Suerte, que "vende vocales y regala consonantes" acompañando en sus labores a Jorge Fernández. Nacida en Madrid el 11 de mayo de 1985, Moure tiene una vida detrás del concurso que poca gente conoce. Ha aparecido en series del calibre de "Hospital Central" o "Al filo de la ley", y ha salido en películas como "Combustión", acompañada por Álex González. Además, recientemente ha aparecido en diversos programas de Pasapalabra, en los que se la veía radiante.

Y es que varias personas en las redes están pidiendo su despido: "Pues que no despidan a la azafata del programa que su único trabajo consiste solamente en pulsar las putas lucecitas de las letras, manda cojones", asegura.

Jorge Fernández es junto a Joaquín Padilla un elemento fundamental en la historia de La Ruleta de la Suerte. Ambos llevan desde el principio apostando por el programa y han generado una complicidad entre ellos que llena el espacio de momentos icónicos donde además los concursantes disfrutan. En varias ocasiones han acaparado mensajes en redes sociales por cualquier circunstancia y eso ha colocado al programa en tendencias.

Pese a su longevidad, parece no perder fuerza y tampoco sus caras conocidas. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Pese a que Joaquín Padilla, el líder de la banda que ameniza los descansos entre panel y panel sea sobre el que se centran más miradas, Jorge Fernández no pasa desapercibido. Tampoco lo hace Laura Moure, la azafata actual del programa. Aunque su trayectoria no sea tan larga como la de sus compañeros, ha conseguido ganar popularidad. Aunque la vida personal de los presentadores no suela trascender, hoy Moure ha querido compartir una faceta de su personalidad que comparte con uno de los últimos concursantes.

Y es que, por norma general, los nuevos participantes suelen presentarse y contar algo curioso sobre ellos nada más empezar el programa. En este caso, David es farmacéutico y ha acudido al programa para conseguir el suficiente dinero que le permita llevar a sus sobrinas de viaje donde ellas quieran. “Creo que ellas tienen claro el destino”, ha contestado el presentador, que sabía que tanto las sobrinas de David como él mismo están encantadas con esa decisión.

Ha sido el mismo Jorge Fernández el que ha querido destacar la afición que une a Moure y David: las telas aéreas. Cuando la azafata se ha enterado de esta casualidad, se ha mostrado emocionada: “¡Qué me dices!”. “Empecé hace un par de años y en Madrid sigo haciendo un par de veces por semana”, contó el concursante. Laura Moure en ese momento quiso incentivar al público a que lo intentaran. “Es maravilloso, tenéis que intentarlo, que no os de miedo”, comentó, dirigiéndose al público. El presentador adulaba a su compañera: “Hace crossfit, telas… es una máquina Laura, hace de todo”.