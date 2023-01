La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín son de nuevo noticia; y no por un divorcio que no acaba de llegar y que se especula no se formalizará hasta que su hija Irene cumpla la mayoría de edad en junio de 2023, sino por los 201.000 euros que la Audiencia de Palma ha ordenado al Gobierno balear que les devuelva por haber pagado de más en el caso Nóos.

Un importe que ahora les será reintegrado a los ex duques de Palma, correspondiéndole al ex jugador de balonmano 132.000 euros y a la hermana del Rey Felipe VI 68.000 euros. Un 'reparto' con el que Urdangarín no estaría conforme, ya que al haber sido Doña Cristina 'culpable' del delito tan solo a título lucrativo, su todavía marido cree que no le correspondería nada. Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, escapada a Formentera Así, a través de su abogado habría presentado un escrito a la Audiencia de Palma solicitando que los 201.000 euros se le devuelvan a él; algo con lo que la hija de Don Juan Carlos no estaría de acuerdo, presentando a su vez otro escrito de conformidad con los 68.000 euros que le van a reintegrar y pidiendo que éste ingreso se haga en su cuenta. Una información sobre la que Europa Press ha preguntado en exlusiva a Pablo Urdangarín que, fiel a su discreción, ha evitado pronunciarse sobre el 'conflicto' surgido entre sus padres a costa de los 68.000 euros que se le devolverán a Doña Cristina e Iñaki reclama para él. Visiblemente recuperado de la lesión que sufrió hace varias semanas durante un partido con el Barça de balonmano y por la que tuvo que utilizar muletas durante varios días, el joven ha dado nuevas muestras de su educación al contarnos que se encuentra "mucho mejor". "Ya puedo andar por lo menos, gracias" ha añadido sonriente, apurando el paso cuando le hemos preguntado por el supuesto enfrentamiento entre sus padres por la cantidad pagada de más con el Caso Nóos, un tema sobre el que prefiere guardar silencio.