Alba Carrillo se sentaba este sábado en el 'Deluxe' para aclarar de una vez por todas su affaire con Jorge Pérez y aunque fue bastante cauta por las advertencias que ha recibido a través de terceros, dejó claro cómo ocurrió su noche de pasión con el colaborador de televisión. Una historia que, lejos de comenzar en la fiesta, ya tenía un recorrido que pocos conocían.

Jorge y Alba llevaban coqueteando meses antes de la fiesta, de hecho, el exguardia civil le había propuesto a la colaboradora "pillar una furgoneta" e irse juntos al más allá. Insinuando que, si se separaba de su mujer, cogería a algunos de sus hijos para que estuviesen al lado del hijo de la modelo. Unas declaraciones que reflejan el deseo que existía por parte de ambos, pero sobre todo de él, de estar cerca de su amiga.

Lo que Alba no entiende es por qué la noche de la fiesta estuvo tonteando con Cristina Porta y Bea Jarrín, si con la que quería llegar a algo más era con ella. "Mientras me tocaba el culo le daba la mano a la otra" confesaba la modelo, asegurando que quería darle celos para ver qué reacción tenía.

"Me dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido antes" confesaba la colaboradora y es que Alba aseguró que los dos tontearon cuando Alicia -actual mujer del exguardia civil- estaba embarazada de su cuarto hijo.

Sálvame ha adelantado una noticia inquietante sobre las consecuencias de aquella entrevista. Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, hacen llegar un comunicado a ‘Sálvame’. Se trata de un texto legal que contiene una petición y una advertencia: piden que se deje de hablar de la vida íntima de Jorge y amenazan con tomar medidas legales penales.

Se trata de un burofax remitido a ‘Sálvame’ a través de los abogados del matrimonio: “Niegan y desmienten toda la información que se ha ido publicando en los medios, la versión de la propia Alba”, transmitía Natalia Lombardo desde el plató de ‘Sálvame’. También piden que se deje de hablar y valorar nada al respecto de la vida “pasional e íntima” de Jorge porque esto les está afectando mucho a sus derechos al honor y la imagen, no solo del exguardia civil, también del resto de su familia.

El enfado de Joaquín Prat con Alba Carrillo por sus palabras sobre las partes de Jorge Pérez

En 'El Programa de AR' han abordado este tema, y Joaquín Prat ha mostrado su enfado con una pregunta que el programa de La Fábrica de la Tele planteaba a su protagonista. La pregunta en cuestión estaba relacionada con el tamaño del pene de Jorge Pérez, pero Alba decidió no responderla por las posibles medidas legales que pudiera tomar Jorge.

"Que en pleno 2022 estemos hablando del tamaño del pene de un señor en televisión, es algo que de verdad, me produce escalofríos", decía el presentador que concluía con un "no tiene ningún tipo de relevancia".