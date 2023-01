Fayna Bethencourt muestra la verdadera cara de Carlos Navarro 'El Yoyas', que actualmente está en busca y captura. La exconcursante de ‘GH’ ha hecho públicos en su canal de Youtube unos audios del exconcursante de 'GH' que se expusieron en el juzgado durante su procedimiento judicial contra él, por el que fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por maltrato habitual a su exmujer y a sus hijos: "Ahora España va a escuchar su voz como yo lo hacía".

"Lo hago pensando en esas mujeres que tienen en mente el denunciar, que están viviendo el infierno que yo viví y que con esto se pueden echar para atrás. ¿Por qué? Pues porque si ven que denuncian a esa persona que les hace la vida imposible, que a esta se le condena y que se puede escapar y no dar con ella, eso da lugar a un mensaje muy peligroso", afirma la canaria en declaraciones concedidas al portal Outdoor.

"Recuerdo que no había casi nadie en la carretera, dije algo y me apretó tanto la mano que se soltaron las lágrimas. Esa fue la primera vez que me hizo daño físicamente, el psicológico ya había comenzado y yo no me había dado cuenta", ha rememorado la canaria, que añadía que, por aquel entonces, ella se sentía afortunada porque pensaba que tenía a un hombre "maravilloso" a su lado, que hacía gestos que le sorprendían tanto como cruzarse una autopista entera para llevarle una caja de fresas, su fruta favorita.

"Con esto quiero decirles a esas mujeres que están ahí y que se agarran a esos momentos que parecen maravillosos, que entiendan que lo real no es la caja de fresas, sino los celos, las prohibiciones, los 'tú eres mía', eso es lo real", ha asegurado Fayna Bethencourt, reiterando así que comparte su testimonio para que se conozca su historia, que es la de tantas otras mujeres que, como ella, siguen sufriendo a diario.

La nueva vida de Fayna

En marzo de 2001, ocho meses después de terminar la primera edición, sin tiempo para dejar enfriar el éxito, Telecinco estrenó "Gran Hermano 2". En plena fiebre de "realities", el éxito de la secuela fue también abrumador. Y nuevamente se convirtió en un semillero de nuevos personajes televisivos. Fayna Bethencourt, canaria de por entonces 22 años, fue una de las más populares tras su noviazgo con Carlos Navarro, alias "el Yoyas", expulsado disciplinariamente por tener un comportamiento violento precisamente con ella.

Cuando llegó a "Gran Hermano 2", Fayna tenía 22 años y era guía turístico en Las Palmas. Pronto comenzó una relación con el catalán Carlos Navarro, dos años mayor que ella. Su historia fue muy polémica, ya que la actitud agresiva de él acabó costándole la expulsión del programa. Solo unos días después Fayna abandonaba también la casa. Esta vez tras ser nominada por sus compañeros y expulsada por la audiencia.

Entonces ambos -especialmente él- se convirtieron en dos personajes mediáticos. Ella participó en 2003 en "La isla de los famosos 2" y posteriormente fue colaboradora habitual del programa del corazón "Cazamariposas" y también participó en otros espacios como "¡Qué tiempo tan feliz!".

En la última década su fama decayó y Fayna buscó otros trabajos. Hace unos meses se supo que a finales del año pasado había cerrado su negocio, una peluquería. Poco después también sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertía en agente inmobiliario de una conocida empresa en Gran Canaria.

Además, Fayna tiene una activa vida en redes sociales. Precisamente allí sus seguidores le preguntan recurrentemente sobre si piensa en regresar a los platós. Y ella ha contestado con franqueza. "Se suelen referir a programas de máxima audiencia que hablan de corazón y 'realities' y tal. Por eso contesto y lo dejo claro", comenzó diciendo la ex de "GH 2".