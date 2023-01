Tarde especialmente intensa y complicada para Ana María Aldón, que ha revivido algunos de los momentos más dolorosos de su pasado en 'Fiesta' al someterse a una regresión por hipnosis que no ha dejado a nadie indiferente. Incapaz de contener las lágrimas, la andaluza ha tenido que enfrentarse nuevamente a los dramas que han marcado su vida; desde los malos tratos que tanto ella como el resto de su familia sufrieron por parte de su padre al "trauma gordo" que supuso el nacimiento de su hija Gema cuando tan solo tenía 17 años: "Esperaba que vinieran mi madre y mis hermanas, pero me dejaron sola, cada una por sus motivos (...) El padre de mi hija sí que estuvo la noche del parto, pero yo estuve muchas noches sola en la silla de un hospital llena de puntos", ha recordado completamente rota.

“Ana María, destrozada tras su vuelta a la infancia”, “Estamos sin respiración ante la hipnosis de Aldón” o “Las heridas de Aldón” fueron algunos de los rótulos que pudieron leerse antes y durante un bloque de Fiesta que llegó a su punto álgido cuando emitieron la parte de la sesión en la que la todavía mujer de Ortega Cano revivía los malos tratos recibidos por parte de su padre: “Ana María revive un maltrato a través de una regresión”, rotuló el programa. Una situación que muchos usuarios han criticado en redes sociales por lo que ha ocurrido. 2A donde llega su dignidad sobre todo por el niño !!!". "No se puede caer más bajo". "ero esto que veo que es ,como periodistas se pueden prestar hacer un programa de estos que dan la risa y vergüenza ajena anda que ella también no se puede ser más ridícula".

Una soledad que como ha revelado volvió a vivir con la llegada de su segundo hijo, José María, fruto de su relación con José Ortega Cano, que entraba en prisión cuando el niño tan solo era un bebé. "Otra vez sola. La situación de verme de nuevo sola con otro hijo y dejar al padre de mi hijo donde lo dejé fue horroroso" se ha lamentado, recordando lo durísimo que fue para ella mudarse a Zaragoza con su pequeño mientras el torero cumplía condena en la prisión de Zuera.

Declaraciones que han provocado que Ortega Cano haya roto su silencio después de semanas alejado del foco mediático para dejar claro que él "no está para nada de acuerdo" con lo contado por Ana María: "José asegura que no existió la soledad que tú has descrito. El apartahotel en el que estabas con tus hijos era muy digno y Aniceto y la persona que os ayudaba en casa estuvieron contigo" ha explicado Beatriz Cortázar tras hablar con el diestro.

Una percepción la de Ortega que ha hecho estallar a la diseñadora, que no ha dudado en dejar claro que está harta de que tanto el torero como su familia cuestionen cada una de sus palabras y sus sentimientos: "Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar, porque yo a lo que me refería es que yo me vi otra vez sola con un hijo sin el padre. Ya me estoy cansando mucho a no tener derecho a hablar de mi propia vida. No puedo hablar porque todo sienta mal y estoy muy cansada. ¿No tengo derecho a sentirme sola? Igual que ha reaccionado ahora a lo que ha escuchado también podía haber reaccionado a otras cosas que se han dicho y ni se ha inmutado. Estoy muy quemaíta".