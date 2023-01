El mundo del periodismo se viste de luto. Y es que tal y como acaba de adelantar la revista 'Diez Minutos' acaba de fallecer uno de los rostros imprescindibles de la crónica rosa de las últimas décadas, Jesús Mariñas

El periodista, de 79 años, luchaba con uñas y dientes contra un cáncer de vejiga desde hace varios meses y, ante un grave empeoramiento de su estado de salud, llevaba desde finales de marzo ingresado en el hospital Ramón y Cajal de la capital.

En todo este tiempo han sido contadas las veces que, gracias a las publicaciones que han hecho en sus redes sociales el marido de Jesús, Elio Valderrama, o algunos de sus grandes amigos, como Chelo García Cortés, hemos visto al periodista, que durante su ingreso conservó las ganas de vivir y su sentido del humor ácido e irónico hasta el último momento.

Fue a finales de 2021 cuando el emblemático y querido tertuliano anunciaba que padecía un cáncer de vejiga del que, estaba convencido, conseguiría recuperarse. Sin embargo, su estado de salud empeoraba y el 30 de marzo, ante su negativa para comer y sus dificultades para hablar, era trasladado al hospital. Ya no volvió a salir del centro médico, donde ha pasado sus últimos días acompañado en todo momento por su marido, con el que llevaba 36 años de relación.

Con él el mundo del periodismo rosa y la crónica social pierde a un referente, ya que en su trayectoria de más de medio siglo trabajó en diferentes publicaciones escritas - y en la revista 'Diez minutos' y el diario 'La Razón' casi hasta el último momento - y colaboró en los programas de corazón más importantes de la pequeña pantalla, como 'Sálvame', 'Salsa Rosa' o 'Dónde estás corazón', y en espacios radiofónicos como 'Protagonistas', al lado de Luis del Olmo.

Son muchos los rostros y personajes televisivos que han querido despedirse el periodista. María Teresa Campos no ha dudado en entrar en directo por teléfono en 'Sálvame' para despedir a su amigo y el que fuera su colaborador durante muchos años. "El golpe ha sido duro porque yo le quería y sé que él a mí también me quería", asegura la mítica presentadora y explica que le hubiera "gustado ir a despedirle, pero hay que seguir lo que él ha querido que quiere, irse sin ruido". Ella se ha acordado en directo de algunas anécdotas que tiene con él y habla sobre el recuerdo más especial que tiene con él, mostrándose emocionada y con la voz entrecortada. Además, ha querido mandarle un mensaje, dejando un momento muy especial: "Cuando un amigo se va queda un vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Allá donde estés, Jesús querido, ojalá nos encontremos un día".

Acabo de enviar un mensaje muy cariñoso a Elio Valderrama, al que me ha unido siempre un vínculo de amistad. 💜 — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) 10 de mayo de 2022

Uno de los nombres que se ha convertido en tendencia en Twitter a lo largo de la mañana ha sido el de Karmele Marchante. La periodista es la protagonista de una de las frases más icónicas de Mariñas y de la televisión rosa, en general, de los últimos años: "Que te calles, Karmele". Karmele, alejada de las cadenas nacionales tras su sonada salida de Sálvame ha escrito unas palabras a través de su cuenta personal de Twitter que han sido muy aplaudidas por sus seguidores. "Acabo de enviar un mensaje muy cariñoso a Elio Valderrama, al que me ha unido siempre un vínculo de amistad".

"Por mucho que se peleasen en Tómbola, para mí los dos eran un tándem"; "Inolvidable duo de buenos periodistas del corazón. Echaremos de menos a Mariñas. Me acuerdo perfectamente de su voz"; "Seguro q le recuerdas con cariño y estas triste. Fueron muchos años juntos compartiendo platós. Inolvidables. Te echamos de menos Karmele. Un besito. Cuidate"; "Eso te honra. Seguro que guardas buenos recuerdos también".