La Isla de las Tentaciones se metió a la audiencia en el bolsillo desde la primera temporada de emisión. De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Aunque todas las temporadas tuvieran sus luces y sombras, algunas de las parejas más recordadas fueron las que participaron en la tercera edición. Lara y Hugo y Claudia y Raúl se convirtieron en los favoritos de la edición ya que acabaron el programa juntos. Aunque Lola y Diego también lo hicieran, terminaron rompiendo al poco tiempo. Las dos restantes no dieron el sí en la hoguera final, aunque posteriormente Marina y Jesús se reconciliaran. Manuel y Lucía, pese a terminar el programa en malos términos, terminaron rehaciendo su amistad tras pasar por la temporada especial “La Última Tentación”.

Esta temporada continúa dando de qué hablar y no se queda atrás con respecto a las anteriores. Hay momentos que se quedan grabados en el inconsciente del espectador que, entrega tras entrega, sigue rememorando. Es muy habitual ver cómo la cadena aprovecha el tirón de personajes ya conocidos -ya sea a través de redes sociales o por su participación en otros programas para atraer a su público. Precisamente es el caso de Claudia, pareja de Javier, la cual ha dado mucho que hablar durante todo el programa -ahora incluso más después de su última infidelidad-.

Lo cierto es que la concursante participó como pretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa. Después de esta experiencia, el programa le concedió uno de los tronos. Tras su paso por el ya histórico formato, Claudia comenzó a dedicarse a las redes sociales, y eso es de lo que vive actualmente. Sin embargo, su trabajo se convirtió en un reto cuando le dijeron que estaba dentro de La Isla de las Tentaciones. Hace poco, uno de sus seguidores le preguntó acerca de cómo había hecho para no estar desaparecida de sus cuentas durante todo el mes de grabación, a lo que Claudia contestó que “fue un show”. “Además, en mi caso se había filtrado que iba a ir y si no subía nada iba a ser un canteo”, explicó la creadora de contenido. Tal y como ella explica, “estuve dos o tres semanas haciendo un montón de contenido para dejarlo preparado y dárselo a mi prima”. De esta manera, creó carpetas de todos los días que estuvo fuera para que fuera ella la que lo subiera según el horario que Claudia le había preparado. “Me volví loca, pero lo hizo super bien. Tengo que decir que muchos os disteis cuenta y me sentía súper mal porque os estaba engañando”, expresó.