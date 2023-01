Gloria Camila Ortega va recuperando poco a poco el equilibrio. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano confesó hace unos meses que no podía más y se retiró del mundo de la televisión tras su paso por el concurso "Pesadilla en el paraíso". Sin embargo, sigue activa en sus redes sociales al tratarse de su principal fuente de ingresos en estos momentos. Gloria Camila, además de sus colaboraciones con marcas, ha querido hacer una publicación más íntima y personal. Ha colgado una foto con su novio David que ha acompañado de unas bonitas palabras para agradecerle todo su apoyo en los momentos más difíciles.

"Woli es una persona bastante reservada, introvertida al principio hasta que se suelta y coge confianza, luego te ríes a carcajadas con él. Mi wolito es un tío 10. Genial, respetuoso, educado, con aspiraciones en la vida, y con muchos valores. También tiene mucho amor para dar ( me )". Con estas palabras describía a su novio David, que la ha apoyado mucho durante estos últimos meses y ha estado tirando de los suyos mientras ella participaba en el concurso de Telecinco y salía a la luz el divorcio de su padre con Ana María Aldón. Todo ese apoyo lo ha querido agradecer con estas palabras: "Ha estado a mi lado, apoyándome, ayudándome, dándome el valor que merezco para él, dándome mi lugar, y cuando no he estado presente, se ha puesto en mi lugar y ha tirado con los míos para delante".

El mensaje de Gloria Camila a su novio termina dándole las gracias por todo lo que ha hecho por ella: "sobre todo porque cuando caigo, siempre esta para levantarme y cuidarme como siempre. Gracias gracias y gracias David. Te amo".

Desde que salió de 'Pesadilla en el Paraíso', Gloria Camila se ha encontrado su vida patas arriba. La separación de su padre con Ana María Aldón, las palabras de Rocío Carrasco en contra de su familia o las declaraciones de Patricia Donoso han hecho que la influencer no aguante más y decida de una vez por todas tomar medidas.

Es por ello que, mediante un comunicado en su Instagram, ha anunciado a sus seguidores su decisión de separar su vida pública con su vida personal. La hija de Ortega Cano confiesa que aunque intenta compartir siempre todo lo bueno que le pasa, esta vez toca contar lo malo.

Gloria Camila ha explicado a sus seguidores que ha llegado a un momento en su vida donde todo se ha ido "acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando". Durante su paso por el concurso se ha dado cuenta de que su vida necesita cambios ya que debe aceptar "el momento tan duro que está viviendo".